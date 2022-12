Bracha van Doesburgh en Elise Schaap over whodunit Faithfully Yours: ‘Ik pleit voor meer onsympathieke vrouwen’

In Faithfully Yours spelen Bracha van Doesburgh (41) en Elise Schaap (40) twee vrienden die elkaars alibi zijn tijdens het vreemdgaan. Als een van hen plots verdwijnt, raakt de ander verstrikt in een web van leugens. ‘Mensen vroegen zich af of de kijker twee vreemdgaande vrouwen wel zou pikken.’

Zijn er genoeg complexe vrouwenrollen in Nederland?

Bracha van Doesburgh (BvD): “In ieder geval steeds meer.”

Elise Schaap (ES): “Laat ik het zo zeggen: we zijn goed op weg.”

Dat valt meteen op bij deze film.

BvD: “In thrillers zijn vrouwen meestal angstige slachtoffers. Daar wilden we absoluut van wegblijven. We wilden dat onze personages vrouwen zijn die de situatie zo veel mogelijk zelf in de hand proberen te houden.”

De vrouwen die jullie spelen zijn ook moreel complex. Bodil en Isabel gaan vreemd en liegen erop los.

ES: “Bij elke rol komt hetzelfde vraagstuk naar voren: als ze maar sympathiek is. En ik vind het juist verrukkelijk als vrouwen niet sympathiek zijn. Je zoekt daar natuurlijk wel een balans in, je moet uiteindelijk haar zoektocht kunnen begrijpen. Maar ik pleit voor meer onsympathieke vrouwen. Personages met gebreken. Elke keer weer is er die discussie: als ze onsympathiek is, verliezen we de kijker; we hebben een save the cat-moment nodig (het schrijfadvies dat een hoofdpersonage iets goeds moet doen om het publiek voor zich te winnen, zoals bijvoorbeeld een kat redden red.); we moeten voor haar kunnen juichen. Zet nu eens iemand neer die niet de kat redt! Als het script goed geschreven is, zit het wel snor.”

BvD: “In de meeste films wordt vreemdgaan vanuit de man gezien. Dat wordt sneller door de kijker gepikt. We wilden niet meegaan in dat stereotype van vreemdgaande mannen en passieve vrouwen. We hebben daar uitvoerig gesprekken over gevoerd: hoe is het om vreemdgaan van de andere kant te zien? Maar veel mensen vroegen zich af of men dat wel zou pikken, twee vreemdgaande vrouwen.”

Faithfully Yours is een typische thriller. Hoe was het om in een genrefilm te spelen?

BvD: “Voor mij was dat een reden om mee te doen. Ik heb zo’n genre niet eerder mogen doen. Ik heb wel in films en series gespeeld waar het soms spannend wordt, maar dit is een klassieke whodunit met plottwists. Acteren is de kunst van het weglaten. Dat is altijd zo, maar geldt vooral voor dit genre. We wilden zo min mogelijk uitleggen, zo min mogelijk in woorden vertellen. Dat vond ik uitdagend. Hoe kan je het zo krijgen dat de kijker genoeg informatie heeft zonder alles prijs te geven? Dat is een dunne lijn waarop je voortdurend balanceert.”

Veel uitgestreken gezichten.

ES: “Onze personages hebben allebei zoveel leugens verteld. Met zo’n web van leugens kun je spelen met wat je wel en wat je niet gaat zeggen. Maar je moet een stukje informatie kunnen overbrengen met je mimiek zonder dat het mysterie als een kaartenhuis in elkaar stort. Daar hebben we naar gekeken met die gezichtsuitdrukkingen. Je wil er niet een drama van maken. Dat is anders dan het publiek misschien gewend is. In Nederland maken we niet zoveel klassieke thrillers. Romantische komedies doen het bij het publiek heel goed, maar ik hoop dat zo’n klassieke thriller naar meer smaakt.”

Een thriller over dood en geweld, maar ook over seks.

BvD: “We wilden een sensuele thriller maken vanuit vrouwelijk oogpunt. Voor die seksscènes hebben we met een intimiteitscoach samengewerkt. Met haar hebben we alles stap voor stap doorgenomen. Dat was heel fijn.”

Zo’n intimiteitscoach is niet bij iedereen even populair.

BvD: “Toen ik het eerst hoorde, dacht ik: Jezus, dan komt er tijdens zo’n kwetsbare scène nóg iemand op set bij, heb ik daar wel zin in? Maar dat gevoel was meteen weg toen we gingen samenwerken. Wat fijn is aan zo’n coach is dat je helder hebt besproken wat er gaat gebeuren. Je zet zo’n scène als een dans in elkaar. Soms heb je regisseurs die zeggen: ‘Doe maar wat.’ Dat is niet zo prettig.”

ES: “Het is een choreografie inderdaad. Daarin heb je nog steeds vrijheid, maar je weet ook wat er is afgesproken. We doen nu niet zomaar iets. Want dan kan je je gaan generen. Dat je na afloop denkt: wat heb ik nou gedaan?”

BvD: “Het kan natuurlijk zo zijn, en dat heb ik van bevriende Amerikaanse acteurs gehoord, dat een intimiteitscoach de scène stopzet en zegt: ‘Je mag niet je been daar.’ En dan sta je daar en weet je niet meer wat je moet doen. Maar dat was hier gelukkig niet aan de orde.”

Hoe verhoudt deze rol zich tot eerdere rollen?

ES: “Ik wil altijd iets doen wat anders is dan ik al heb gedaan. Er zijn rollen geweest die me enorm hebben geholpen met mijn carrière, maar die ik nooit meer zou doen.”

Zoals?

ES: “Ik kreeg jaren geleden de kans om een romkom te dragen. Ik ben daar heel dankbaar voor, maar als je het hebt over sterke vrouwenrollen: ik hoef niet meer terug naar iemand die niet kan inparkeren en over een bananenschil struikelt en in de armen valt van haar tegenspeler. Dat hebben we nu wel gezien.”

Faithfully Yours Regie André van Duren Met Bracha van Doesburgh, Elise Schaap, Nasrdin Dchar, Gijs Naber Te zien in Pathé Noord, Arena, De Munt