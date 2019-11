Brabant? Ze kwamen met hangende pootjes terug naar Amsterdam

Voor hetzelfde geld. Beeld -

RTL4 heeft een nieuw programma voor Amsterdammers die het helemaal hebben gehad met de overspannen huizenmarkt in de stad. Waar je voor een half miljoen alleen een appartementje kunt kopen of een benedenwoning met een tuin­tje. Voor hetzelfde geld woon je buiten de Randstad in een kast van een huis. Dat is dan ook de naam van het programma: Voor hetzelfde geld.



Annette en Rick wilden het wel een weekje uitproberen. Ze hadden eigenlijk maar twee voorwaarden: Geen Almere! Geen Rotterdam!

Met een blinddoek op werd het jonge gezinnetje uit de Kolenkitbuurt meegenomen naar Brabant en er ging een wereld voor ze open. Het huis was zelfs zo groot dat ze de route naar de garage niet meer konden terugvinden.

Vrienden kwamen barbecueën en waren meteen enthousiast. Rick sprak van ‘een gruwelijk grote tuin’. Ze hadden opeens twee keer zoveel ruimte! Bij een ander huis dat ze gingen bezichtigen kwam net een SRV-wagen de straat inrijden. Wat zoet! “Als zij het niet kopen, neem ik het,” zei presentatrice Natasja Froger.

Maar eenmaal in Brabant waren ze de hele week aan het gieteren en het grasmaaien. En toen zei Rick: “Zo’n grote tuin hoeft nou ook weer niet.”

En toen moesten ze naar hun werk. In Amsterdam. En in Hoofddorp. Een uurtje rijden. Althans, in een wereld zonder files.

Ze smeerden ’s avonds hun boterhammetjes om die ’s ochtends in alle vroegte op te eten achter het stuur. Al om 7 uur stapten ze in de auto en al aan het einde van de straat sloten ze aan in een lange rij auto’s. Rick had nog nooit zoveel knipperende matrixborden gezien. Op de radio zeiden ze dat het een normale spits was.

En toen kwamen ze met hangende pootjes terug naar Amsterdam.

