Boze stiefouders en ridderlijke liefde: de nieuwe Thomése is een levensecht sprookje

Een nieuwe jongen komt de klas binnen en het is meteen klaar met de rust. Zo opende Flaubert Madame Bovary. P.F. Thomése leent een kleine honderdzeventig jaar later die openingsscène, maar niet zonder een paar cruciale verschillen aan te brengen.

Het klaslokaal is een balletstudio, in een Engels plaatsje, rond 1990, en de nieuwe jongen is geen brave sul zoals Charles Bovary, maar een rebel. Hij danst – als je zijn hoekige gestuiter dansen kunt noemen – op Teen Age Riot van Sonic Youth. De levens van de meisjes in het balletklasje zullen nooit meer hetzelfde zijn. In ieder geval dat van hoofdpersoon Elsa niet.

Dagdromen

Al binnen een paar hoofdstukken openbaart zich nog een verschil met Madame Bovary, hét schoolvoorbeeld van de realistische of naturalistische roman: Swansdale is pure romantiek. Elsa’s leven staat in het teken van een vroeggestorven moeder, een doodzieke vader, een vreselijke stiefmoeder en een kwaadaardige broer.

De mysterieuze nieuwe jongen, Percy, dagdroomt van zíjn vroeggestorven vader, van diens heroïsche oorlogsverleden en vervloekt zijn moeder en stiefvader – een muzikantenduo. Uiteraard dagdromen de twee tieners al na een paar balletlesjes vooral van elkaar, en van een misschien wel gezamenlijke ontsnapping uit de familiemisère.

Liefde in gedachten

Zwijmel, zwijmel. Aan die toch al romantische ingrediënten voegt Thomése een flinke scheut Wagner toe: de namen van de hoofdpersonen en een paar verhaalelementen verwijzen losjes naar de opera Lohengrin. Maar de onweerstaanbare romantiek van Swansdale zit niet zozeer in de verwijzingen naar ridderlegenden of de sprookjesachtige omstandigheden, maar in het besef waarvan Elsa en Percy na zowat elke ontmoeting sterker doordrongen raken: dat hun liefde pas echt kan opbloeien als ze níet bij elkaar zijn, als de klungelige realiteit geen afbreuk meer doet aan hun hooggestemde verlangens.

‘Als ze naar huis terugloopt, van hem vandaan in zekere zin, komt ze hem in gedachten steeds naderbij,’ laat Thomése zijn heldin overdenken. En: ‘Ieder weet dat hij alleen zal moeten zijn om de ander terug te vinden. Alleen in hun gedachten vinden ze elkaar.’

Geen schuchtere omhelzing of mislukte kus kan op tegen de zuivere fantasie; de liefde verdampt naarmate zij concreter wordt. Het is een even weemoedige als tragische conclusie, die zowel de lezer als de hoofdpersonen vervult van ‘een verdrietig soort geluk’.