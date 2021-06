‘Boyband’ Goldband bezingt het verlangen naar het nachtleven: ‘We missen het al zo lang’

In het nummer De langste nacht bezingt de Haagse ‘boyband’ Goldband het verlangen naar het nachtleven. ‘We missen het al zo lang.’

Corona zit elke muzikant dwars natuurlijk, maar voor de jongens van Goldband was de pandemie vorig jaar wel heel zuur. Ze hadden net naam gemaakt met leuke singles als Uber Uber, Witte was en Mijn stad en stonden geboekt voor zo ongeveer elk festival toen de boel stilviel.

“Zó, dat kwam wel effe aan,” zegt Boaz Kok. “Maar we hebben snel geschakeld en hebben actie ondernomen. Optreden kon niet meer, opnemen wel. We hebben maanden in de studio gezeten, in augustus komt ons debuutalbum uit.”

Ze zijn met zijn drieën, maar tijdens het zoominterview is Milo Driessen verhinderd. Kok, naar eigen zeggen de knapste van het stel, heeft even pauze genomen op zijn werk bij de Haagse club PIP. En Karel Gerlach is een balletje aan het slaan op de golfbaan. Dat laatste verbaast een beetje. “Hoezo dan, had je gedacht dat ik aan het stucen was of zo?” zegt Gerlach lachend en met lekker Haags accent.

Duitse markt

De zingende stucadoors worden de drie van Goldband ook wel genoemd, verwijzend naar hun bezigheden voor ze de muziek in gingen. Dun smeren geld verdienen was een in 2010 verschenen EP. De groepsnaam Goldband is ontleend aan die van het bekendste merk stucgips.

Heeft de Duitse fabrikant daarvan er geen moeite mee dat de drie Hollanders zich zo noemen? “Ze mogen altijd een bakkie komen doen,” zegt Gerlach opgewekt.

Een reactie van die kant, sluiten ze zeker niet uit, want Goldband nam onlangs een promo op voor de Duitse markt. Mogelijkheden voor de groep ziet ze daar zeker. Na Stoff & Schnapps van Lil’ Kleine en Ronnie Flex (de Duitstalige versie van hun monsterhit Drank & Drugs) binnenkort ook Die längste Nacht van Goldband?

In De langste nacht bezingt Goldband het verlangen naar het nachtleven. De groep mengde eerder dance met pop, dit keer heeft de muziek bovendien een opvallend melancholieke ondertoon. “We pakken verschillende genres, het is de uitdaging daar een juiste balans in te vinden,” zegt Kok. “Het mag dancey zijn, maar het mag ook emotioneel zijn.”

Gerlach: “Bij De langste nacht hebben we er voor gekozen de muziek niet te heftig te laten klinken. Het heeft wel iets euforisch, maar weer niet té. Er zitten mooie synthklanken in. Het is een goede middenweg.”

Waar gaat het nummer over? “Over het verlangen te feesten,” zegt Kok. “We missen het al zo lang. Wie mist een veel te lange nacht met vrienden nou niet?”

De vraag wanneer zij zelf voor het laatst zo’n nacht hadden, leidt tot gelach. Tijdens de opnames van de videoclip, een nogal stoned ogend filmpje, blijkt er serieus te zijn gefeest. De ene zoomer tegen de ander: “Dat was een behoorlijk lange nacht, hè Kareltje?”

De clip bij De langste nacht werd grotendeels gefilmd op het Zwarte Pad, het Scheveningse strand dat volgens Gerlach een belangrijke rol speelt in het Haagse uitgaansleven: “In Den Haag heb je geen clubs als in Amsterdam en Rotterdam, we zijn toch kleiner, buiten PIP is er niet zo veel. Uitgaan eindigt bij ons vaak op het strand.”

Bandjesstad

Een levendige muziekscene bestaat er wel in Den Haag, vertelt Kok, vooral op het gebied van dance en hiphop. “In Detroit heb je platenzaken waar muziek uit Den Haag een eigen bak heeft, The West Coast Sound of Holland, allemaal van die jarennegentigclassics.”

Hij citeert de baas van PIP, het in een voormalige brandweerkazerne gevestigde centrum voor muziek en kunst (Kok noemt het een cultuurbordeel): “In Den Haag wordt het bedacht, in Amsterdam wordt het uitgevoerd en in Rotterdam wordt het geëxploiteerd.”

Den Haag heeft natuurlijk met groepen als Golden Earring en Shocking Blue ook een roemrucht verleden als echte bandjesstad. Voelen de Goldbanders zich daar enigszins mee verwant? “Zeker,” zegt Kok. “Die geschiedenis heeft ons ook gevormd. Wat wij doen, is een combinatie van elektronische muziek en die bandjescultuur. Wieger speelt op het podium ook gitaar. Maar we zullen nooit een echte liveband worden. Zoals we het nu doen, voelt meer future. Het is ook een enorm gesjouw natuurlijk met een compleet bandinstrumentarium.”

Genoemde Wieger is multi-instrumentalist Wieger Hoogendorp, die bij Goldband een zelfde rol lijkt te vervullen als Bas Bron bij de Jeugd van Tegenwoordig. Hij is ook de producer van zangeres Sophie Straat, die met Goldband de single Tweede Kamer uitbracht. Kok: “Wieger is er bij ons bij in de studio en bij optredens, maar hij staat zelden op foto’s.”

Mooi werk

En hoe staat het met dat stucadoorsimago, hebben ze eerder echt gewerkt als stucadoors? “Kijk naar mijn handen,” zegt Gerlach lachend. “En mijn rug is erdoor naar de klote.”

Zwaar werk, maar móói werk, oordelen Gerlach en Kok eensgezind over stucen. De laatste zegt nog altijd overal even de kwaliteit van het stucwerk te checken. “Mijn oog valt er gewoon op. Tijdje terug was ik bij jullie in de Hermitage, zo heet dat toch, dat museum? Verschrikkelijk, de muren daar. Rare vegen en reliëf in het stucwerk, ik wist niet wat ik zag, maar heb me laten vertellen dat het zo hoort.”

Gerlach: “Stucen is een kunstvorm, hè. Het is niet: plak die rommel er maar op en smeren maar. Nee, het moet elegant en soepel gebeuren. Mooie polsbewegingen, daar gaat het om.”