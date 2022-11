Boudewijn de Groot: ‘Het duurde even voordat ik me betrokken voelde bij mijn eigen plaat’

Op zijn nieuwe album Windveren toont Boudewijn de Groot (78) zich soms weer de protestzanger van weleer; maar wel een die nog steeds de jeugd wil aanspreken. ‘Ik vind het vervelend om een dinosaurus te zijn.’

Het was even schrikken voor Boudewijn de Groot, toen hij zijn kleindochter Aysha (29) liet luisteren naar een gedragen lied van zijn nieuwe album. “Ze vond het mooi, zei ze. Maar ze miste er een beat onder. Ik schrok me dood.” Aysha, die onder de artiestennaam Meis zelf ook zingt, stelde haar grootvader gerust met dat ze niet doelde op de hiphopbeat die hij zo vreesde. “Nee, ze wilde iets dat tempo zou maken. Het is een lang en vrij traag nummer, ik vind dat niet erg. Toch heb ik het geprobeerd, en ze had gelijk: het werkte.”

Zo is Sheherazade, waarop Aysha later ook de achtergrondzang heeft gedaan, net iets anders op de plaat gezet dan gepland. Windveren heet het veertiende studioalbum van De Groot. Het is een collectie van twaalf liedjes, met bovendien een boek erbij met interviews met onder anderen George Kooymans en Dave von Raven (The Kik). Die werkten beiden mee aan de plaat die een paar ouderwetse protestsongs bevat.

Enge Mannen gaat over op macht beluste leiders, momenteel heel actueel met Poetin, en Aarde is een kritische beschouwing van hoe de mens omgaat met het klimaat; net zo actueel. “De conclusie is dat wij op allerlei manieren het milieu geweld aandoen, maar dat daar automatisch een reactie op komt in de vorm van droogte, of juist overvloedige regen, aardbevingen en een stijgende waterspiegel. Uiteindelijk ‘wint’ de planeet, de natuur veert op zijn eigen manier altijd weer op.”

Wie hem door de jaren heen heeft gevolgd, is gewend aan de kritische blik die De Groot vertaalt naar zijn muziek. Maar de zanger hoopt dat ook jongeren hem weten te vinden. “Ik vind het vervelend om een dinosaurus te zijn, ik ga liever mee in de evolutie.”

Dat probeerde hij bijvoorbeeld door te werken met de voor hem onbekende producer Gordon Groothedde, die naam maakte met onder anderen Krezip, Nick & Simon, Armin van Buuren en Maan. “Het duurde wel even voordat ik me betrokken voelde bij mijn eigen plaat. Ik was altijd gewend om alles zoveel mogelijk tegelijk in de studio op te nemen. Dankzij Gordon klinkt het geheel van deze tijd, maar het is nog steeds mijn geluid.”

Kinderboek

De Groot, die in 2020 aankondigde te stoppen met optreden, zit in een bijzonder productieve periode. Zijn album zit ingeklemd tussen het verschijnen van een kinderboek met liedjes, eerder deze herfst, en het laatste album van de muziekgroep De Vreemde Kostgangers, dat begin volgend jaar uitkomt.

Nu het kinderboek en Windveren er liggen, wacht er nog één uitgave. Dat is er een waarover toch een schaduw hangt. Na de onheilstijding over de ziekte van George Kooymans was al duidelijk dat De Vreemde Kostgangers nooit meer zouden optreden, maar een nieuw album was al ver gevorderd en kon nog worden afgemaakt. Daarna kwam de klap van het relatief korte ziekbed en het overlijden van Henny Vrienten. “Wat het meest emotioneert, is dat Henny het resultaat niet meer kan horen. Zijn zoon Xander heeft nog een paar baspartijen ingespeeld die Henny had willen en moeten doen. Maar Henny wilde net als wij dat het zou uitkomen, en zijn familie wil hetzelfde.”

Bijzonder detail is dat zowel op het album Windveren als op de plaat van De Vreemde Kostgangers De Groots lied Hoe meer ik dichterbij kom staat. Op het eerste is het de uitvoering van De Groot, op de tweede die van Kooymans. “George zingt het fantastisch. Het is een heel persoonlijk lied van mij, maar ik kreeg het niet voor elkaar er muziek bij te maken, George wel. Hij zong het zo waanzinnig goed in, dat ik het zonde vond als die versie onbekend zou blijven. Ik ben blij dat hij ermee instemde.”