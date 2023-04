Boudewijn de Groot gaf de warmte die hij als kind miste ook niet aan zijn dochter

Boudewijn de Groot en zijn dochter Caya.

In het drieluik Laat oorlog geen generaties duren, een samenwerking tussen de EO en Warchild, onderzoekt Hanneke Groenteman in hoeverre oorlogstrauma’s worden doorgegeven van generatie op generatie. Groenteman moest zelf als joods meisje onderduiken en had er na de oorlog last van dat er thuis niet over kon worden gepraat.

In de eerste aflevering zondagavond zat Groenteman met Boudewijn de Groot en zijn dochter Caya aan de keukentafel. De Groot zat als peuter met zijn moeder in een Jappenkamp; zij stierf vlak voor het einde van de oorlog aan dysenterie. Op zijn tweede werd Boudewijn ondergebracht bij zijn tante in de waan dat het zijn moeder was. Pas toen zijn vader hertrouwde begreep de inmiddels zevenjarige Boudewijn dat zijn echte moeder er niet meer was. “Dat was onwennig,” zei de zanger met veel gevoel voor understatement.

Zijn vader was geen warme man: “Hij ging nooit met me naar voetbal of de bioscoop.” Of zijn vader hem wel eens aanraakte, wilde Groenteman weten. “Hij heeft me een keer hard geslagen toen ik zijn laatste sigaret had opgerookt,” grinnikte De Groot.

Maar dochter Caya had aan Boudewijn ook geen warme vader gehad. “Zijn gevoel ging in zijn muziek zitten, niet in andere mensen. Ik heb als kind nooit gevoeld dat je veel van mij hield.”

De Groot voelde zich in de hoek gedrongen. “Dit gaat helemaal niet meer over de oorlog!” protesteerde hij. Waarop Caya riposteerde: “Juist wel! Het gaat erover dat je je moeder kwijtraakte en je vader er nooit over sprak.”

Groenteman benoemde het schot voor open doel: “Zou Warchild goed geweest zijn voor de jonge Boudewijn?” Dochter Caya dacht van wel, maar vader Boudewijn protesteerde: “Hier zit geen getraumatiseerd iemand.” De Groot hield zich groot, concludeerde Lips.

