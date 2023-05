Boris Eldagsen won fotoprijs met behulp van kunstmatige intelligentie: ‘Iedereen noemt het een iconisch beeld’

Met zijn inzending Pseudomnesia – the Electrician won de Duitse kunstenaar Boris Eldagsen medio april de Sony World Photography Award in de categorie ‘Creative’. Direct daarna brak er een rel uit, omdat hij zijn werk had gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Nu is Eldagsens winnende foto te zien in een groepstentoonstelling in de Amsterdamse Ravestijn Gallery.

Eind vorig jaar stuurde Boris Eldagsen (Pirmasens, 1970) drie met AI (artificial intelligence) gemaakte foto’s in voor de jaarlijkse wedstrijd van de Sony World Photography Organisation. Pseudomnesia luidde de goedgekozen naam van de serie, een oud-Griekse aanduiding voor valse herinneringen aan gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden.

Begin maart kreeg hij bericht dat The Electrician was onderscheiden met de eerste prijs in de categorie ‘creative’. Eldagsen stuurde direct een mail terug naar de organisatie, waarin hij uitlegde hoe zijn beeld tot stand was gekomen en hij vroeg om gediskwalificeerd te worden. Het antwoord van de organisatie was afgemeten: Eldagsen mocht zijn prijs houden.

Hij reisde op eigen kosten naar de uitreiking in Londen (“Ik heb voor de gelegenheid zelfs een smoking gehuurd”), in zijn dankwoord verklaarde hij nogmaals dat hij alleen maar had meegedaan om, ‘als een hacker’ de zwakte in het systeem bloot te leggen. “Er worden sinds vorig najaar discussies gevoerd over AI-gegenereerde beelden. Dan zou je verwachten dat een grote organisatie als Sony zijn werk doet en zijn reglementen tegen het licht houdt. Dat heb ik gezegd in mijn dankwoord. En dat ze de prijs – 5.000 euro aan fotoapparatuur – maar aan het fotofestival in Odessa moesten geven. Er kwam geen reactie, de volgende dag was mijn foto van de muur en van de website met prijswinnaars verwijderd.”

De foto waarmee Eldagsen de Sony World Photography Award in de categorie ‘Creative’ won. Beeld via REUTERS

Experimenteren met AI

Eldagsen, die al dertig jaar werkzaam is als fotograaf, begon vorig jaar zomer te experimenteren met AI; met een beta-versie van het programma DALL·E 2 om precies te zijn. “Het was heel langzaam, het duurde wel twintig minuten om een beeld te genereren. Maar ik vond het fascinerend om op deze manier beelden te maken. Voor het maken van een foto heb je niet alleen veel apparatuur nodig, maar ook een goeie plek of modellen, en mooi licht. Nu kon ik iets doen wat eerder niet mogelijk was, alleen maar met woorden.”

Het was niet zomaar een simpel zinnetje waarmee hij zijn winnende foto maakte. “Je begint met een paar goed geformuleerde zinnen, en vervolgens pas je delen van de foto aan door zinnen toe te voegen en te veranderen. Het is best een complex proces, een beetje vergelijkbaar met tekenen. Als je een stuk niet mooi vindt, gum je het uit en begin je weer opnieuw.”

Conceptueel kunstwerk

Zijn werk is nu te zien in de groepstentoonstelling Monochromatic in The Ravestijn Gallery. “We hebben geprobeerd het beeld dat de Sony World Photography Organisation voor de uitreiking heeft gemaakt te recreëren. Ik heb geen idee wat daarmee is gebeurd, maar het heeft even aan de muur gehangen en een vriend van mij heeft er een foto van gemaakt. We hebben het werk op hetzelfde formaat afgedrukt en op dezelfde manier ingelijst. En op de achterkant staat geschreven: ‘AI is not photography!’, afkomstig uit mijn statement van de uitreiking.”

De naam van het werk veranderde Eldagsen in Ghosted - Resurrection of a Disappeared Image. “Dat vond ik logisch. Het is nu een conceptueel kunstwerk op basis van hetzelfde bestand, dat refereert aan de afdruk van The Electrician die te zien was bij de Sony World Photography Awards.”

In The Ravestijn Gallery hangt het werk tussen zwart-witfoto’s van vermaarde fotografen en beeldend kunstenaars zoals Robin de Puy, Inez & Vinoodh, Blommers & Schumm en Michael-Bailey Gates. “Ik ken de galerie al jaren en houd van hun tentoonstellingen, die worden gekenmerkt door een sterke artistieke signatuur. Ja, mijn werk past daar goed tussen, hoewel het geen fotografie is en ook niet helemaal monochromatisch; als je goed kijkt zie je dat het aan de linkerkant een beetje geel is.”

Historisch

Wim van Sinderen, voormalig conservator van het Fotomuseum Den Haag, betitelde zijn werk al als ‘historisch’. “Dat is heel eervol, natuurlijk, maar ik denk wel dat het klopt. Ik heb berichten ontvangen van over de hele wereld in talen die ik niet eens herkende en tal van interviews gegeven, live op BBC World en CNN, en iedereen noemt het een iconisch beeld. Het markeert een punt in de geschiedenis waarop de taal van de fotografie zich heeft losgemaakt van de fotografie en een opzichzelfstaande entiteit is geworden.”

Anders dan veel fotografieconservatoren ziet Eldagsen promptografie (het creatieve proces waarbij beelden worden gemaakt door prompts, instructies, te geven aan een AI-programma) niet als een natuurlijke evolutie in de fotografie, van analoog, naar digitaal naar AI. “Dan bezie je het alleen vanuit de fotografie, maar met dezelfde technologie kun je ook tekeningen, schilderijen, objecten of muziek maken. Het is geen fotografie. Maar goed, het belangrijkste is dat het debat daarover nu wel wordt gevoerd.”

Monochromatic: t/m 10 juni in The Ravestijn Gallery, Westerdok 824.