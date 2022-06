BOOS wint Zilveren Nipkowschijf voor The Voice-uitzending

Tim Hofman neemt de Zilveren Nipkowschijf in ontvangst. Beeld ANP

Presentator Hofman en eindredacteur Marije de Roode namen de award donderdag namens Bnnvara in ontvangst. Volgens de jury had ‘zelden een programma zo’n kolossale impact als BOOS: This is the Voice.’

Hofman nam de prijs ‘met gepaste nederigheid’ in ontvangst. “En namens de mensen die in onze uitzending spraken: dank als je wilde luisteren.” De aflevering is op YouTube meer dan 10 miljoen keer bekeken.

De aflevering over de misstanden bij het RTL/Talpa-programma The Voice of Holland werd op 20 januari online gezet. In de dagen voorafgaand aan de productie, waar Hofman meer dan een half jaar aan werkte, zette RTL het programma al stop. De uitzending zette een enorme maatschappelijke discussie over seksueel wangedrag in gang.

De andere genomineerden voor de Zilveren Nipkowschijf 2022 waren de dramaserie Het Jaar van Fortuyn (Avrotros) onder regie van Michiel van Jaarsveld en de documentaire Mijn vader de gelukszoeker (VPRO), met Nadia Moussaid en haar vader.

Bureau Buitenland

De Zilveren Reissmicrofoon gaat naar Bureau Buitenland, het NPO Radio 1-programma dat wordt gepresenteerd door Tim de Wit en Sophie Derkzen. ‘Het programma laat ons horen dat de wereld veel groter is dan wij in het Westen vaak denken,’ aldus de jury. ‘De werkelijkheid is zoveel gelaagder en genuanceerder dan het harde nieuws ons vaak doet geloven.’

Naast Bureau Buitenland waren er nog twee genomineerden voor de Zilveren Reissmicrofoon: De onbekende kinderen van Kamp Westerbork, een podcast van Rob Trip voor NPO Radio 1 (NOS), en het radiowerk van Jet Berkhout voor NPO Radio 4 (AVROTROS). Er was een speciale vermelding voor Tim op het Broek (KINK).

Een Ere Zilveren Nipkowschijf is toegekend aan Paul Witteman. Hans Hogendoorn, de ‘stem van NPO Radio 1' die recent na vier decennia afscheid nam, kreeg de Ere Zilveren Reissmicrofoon. De winnaars werden bekendgemaakt op een bijeenkomst in Beeld & Geluid in Hilversum.