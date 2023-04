BOOS-aflevering over The Voice wint journalistieke prijs De Tegel

Beeld ANP

De journalistieke prijzen, die jaarlijks uitgedeeld worden, werden maandag uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook in onder andere de categorieën audio, verslaggeving, lokaal, interview, achtergrond, nieuws en buitenland werden er prijzen vergeven.

Met de redactie van BOOS deed presentator Tim Hofman onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. In de aflevering worden coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Hofman noemde het maken van de aflevering ‘een enorme opgave’ en een ‘heel langzaam proces’, zo zei hij bij het in ontvangst nemen van de prijs. De redactie had tijdens het maken nog weinig besef van de grote gevolgen die de uitzending zou gaan hebben. “Ik moet zeggen, we hebben helemaal niet de tijd gehad om er op die manier mee bezig te zijn,” zei Hofman.

Het Openbaar Ministerie (OM) deed onderzoek naar de beschuldigingen en maakte eerder deze maand bekend dat oud-coach Ali B en voormalig bandleider Rietbergen worden vervolgd voor zedenzaken rond het tv-programma. Het onderzoek tegen Borsato rond The Voice wordt geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Wel loopt er tegen hem nog een ander zedenonderzoek dat niet is gerelateerd aan de talentenjacht.

DWDD en Groningen

Ook Volkskrantjournalisten Abel Bormans, Maud Effting en Willem Feenstra waren genomineerd met hun artikel ‘In de succesvolle tv-machine van DWDD werd menig redacteur vermalen’. In het stuk doen tientallen oud-medewerkers hun verhaal over vermeend grensoverschrijdend gedrag en een ongezonde werkcultuur, waarin medewerkers onder meer werden vernederd. Ook presentator Matthijs van Nieuwkerk zou zich hier volgens de krant schuldig aan hebben gemaakt. De NPO besloot tot een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur bij het programma.

De derde nominatie was voor NRC-journalisten Claudia Kammer en Derk Stokmans. Zij maakten kans met hun artikel ‘Hoe Wiebes het vertrouwen van de Groningers verspeelde’, over de aanpak van de voormalig minister Economische Zaken, Eric Wiebes, van het Groningse gasdossier.