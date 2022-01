Boos: 19 klachten over Jeroen Rietbergen en aangifte van verkrachting tegen Ali B.

Screenshot uit Boos. Beeld -

De eerste betrokkene die in de aflevering genoemd wordt is bandleider Jeroen Rietbergen. Hij stuurde dickpicks (foto’s van zijn penis) en stuurde berichtjes naar verschillende vrouwen. Eén daarvan was minderjarig, 17 jaar. In totaal heeft Boos 19 mensen gesproken die zeggen te zijn lastiggevallen door Rietbergen. De klachten dateren al vanuit 2010 en de programmaleiding deed ze vaak af als een grap.

De tweede naam die wordt behandeld door Tim Hofman en zijn team is Marco Borsato. Hofman en zijn redactie hebben drie deelnemers van The Voice Kids gesproken. Zij geven aan dat hij daar te handtastelijk was.

Een meisje komt in beeld in de aflevering en zij geeft aan aangifte tegen Ali B te gaan doen tegen de rapper vanwege verkrachting. Ze geeft aan dat ze bang is geweest en er jaren mee gewacht heeft. Ze heeft voor de opname van Boos al met de politie gesproken. “Het OM heeft ernaar gekeken en geven aan: doe maar die aangifte,” vertelt Hofman.

“Ik hoop dat ik met deze aangifte iets openbreek voor meisjes die zich nooit gehoord hebben gevoeld,” vertelt het meisje dat onherkenbaar in beeld komt.

John de Mol reageert ook

De Mol zegt dat hij pas van april 2019 wist van deze gebeurtenissen. Toen kwamen er berichten binnen over Rietbergen. “Ik was razend. Ik heb hem gebeld: laat alles uit je handen vallen en kom naar mijn kantoor. Ik heb hem alle hoeken van de kamer laten zien. Ik moest me inhouden om hem niet op zijn bek te slaan. Ik heb gezegd; als je dit maar één keer doet, dan ga je er met kop en kont uit.”

