Boom Chicago viert 30-jarig jubileum met festival: ‘We bestaan nog dankzij een politieagent’

Boom Chicago bestaat 30 jaar. Dat viert de comedyclub met de derde editie van hun Comedy Festival (5 t/m 16 juli) en het boek The 30 most important years in Dutch history. Saskia Maas en Andrew Moskos, twee van de oprichters, kijken terug en vooruit.

Hoe zouden jullie je 30 jaar jongere zelf omschrijven?

Maas: “Optimistisch. Gedreven. Onbezorgd. Het was nooit onze bedoeling dat Boom Chicago een improvisatie- en comedyinstituut zou worden. We waren vrienden die plezier wilden maken. En eigenlijk zijn we dat nog steeds.”

Moskos: “Alleen wat oudere vrienden. Ik denk dat Boom Chicago met Amsterdam mee is gegroeid. In de jaren 90 was de stad rauwer, goedkoper, minder glamoureus. Dat vonden we heerlijk als twintigers. Tegenwoordig zijn er meer regels, de restaurants zijn verfijnder en het culturele aanbod is veel breder. Daar genieten we in deze fase van ons leven ook van.”

Zou het anno 2023 moeilijker zijn om Boom Chicago van de grond te krijgen?

Moskos: “Ik denk het wel. Wij vonden in 1993 een plek in de Korte Leidsedwarsstraat, Theater Iboya, en begonnen gewoon shows te geven. Dat is nu misschien wat lastiger. Bovendien zijn we een jaar later gered door een politieagent. We speelden destijds alleen in de zomer en bleken geen geldige drankvergunning te hebben. Die agent had ons direct kunnen sluiten, maar we mochten het seizoen afmaken. Dat was echt het oude Amsterdam. Daardoor konden we genoeg geld verdienen om het jaar daarna terug te komen. Anders was het klaar geweest.”

Maas: “Toen wij begonnen was mond-tot-mondreclame ook belangrijker. Er was minder Engelstalig entertainment in de stad. Nu lijkt het me een stuk moeilijker om op te vallen.”

Jullie aanbod is inmiddels breder dan alleen comedyshows.

Maas: “We zijn de Boom Chicago Academy begonnen, waar jonge mensen het vak leren. We hebben nu 150 leerlingen. Ik vind het geweldig dat wij in de positie zijn om talent een kans te geven. En ik ben heel trots op InterActing, een theaterschool waar tieners met autisme leren improviseren. Ze zijn aan het begin gespannen, maar bloeien daarna vaak helemaal op.”

Moskos: “Tijdens elke eindvoorstelling barsten er ouders in tranen uit. Ze kunnen niet geloven dat hun zoon of dochter, die vaak erg aan routines gehecht is, zoiets spontaans en creatiefs kan doen. Saskia en ik zijn getrouwd en hebben zelf een autistische zoon, dus we snappen dat gevoel. We willen laten zien dat er voor hen veel meer mogelijk is dan mensen vaak denken.”

Wat was het meest cruciale moment in jullie geschiedenis?

Maas: “Naast die aardige politieman onze verhuizing naar het Leidseplein Theater. Toen konden we jaarrond gaan spelen. We verloren namelijk steeds het momentum. Als iemand in november belde om te informeren naar een show moest ik vertellen dat we pas in mei weer terug zouden zijn.”

Moskos: “Inmiddels zitten we alweer tien jaar in het Rozentheater, waar we drie zalen hebben en meer eigen initiatieven als de Academy kunnen ontwikkelen. Ja, er komen hier minder toeristen aanwaaien dan op het Leidseplein, maar dat is niet erg. We zien Boom Chicago als een plek voor Amsterdammers waar toeristen welkom zijn in plaats van andersom.”

Hoe zit het met jullie artistieke ambities?

Maas: “We blijven in ons theater veel verschillende shows maken. Volgend jaar zijn er weer Amerikaanse presidentsverkiezingen, dus daar gaan we zeker iets mee doen. Maar we kijken ook naar andere vormen, zoals een wandeling door een gebouw die mensen helemaal onderdompelt in comedy.”

Moskos: “We zien iets voor ons als Hotel Wonderland in Zaandam, dat het door de coronacrisis helaas niet heeft gered. Bezoekers kunnen vrij rondlopen, de acteurs volgen en zo hun eigen ervaring creëren.”

Maas: “Mogelijk gaan we zoiets opzetten voor het 750-jarig bestaan van Amsterdam in 2025. Om het verhaal van de stad met humor te vertellen.”

Waar zijn jullie het meest trots op?

Maas: “Het is heel leuk om te zien wat oud-spelers als Seth Meyers, Jordan Peele en Brendan Hunt hebben bereikt na hun vertrek. Maar misschien is het nog wel fijner om te merken dat onze alumni elkaar blijven vinden voor nieuwe projecten. De vriendschappen die hier ontstaan zijn vaak voor het leven.”

Moskos: “Er treden steeds meer mensen uit landen als Roemenië en Griekenland bij ons op in hun eigen taal. En die verkopen dan soms twee shows uit. Boom is veel diverser geworden. Eigenlijk importeren en exporteren we comedy. Dat past wel bij de geest van Amsterdam.”