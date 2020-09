Bondgirl Diana Rigg op 82-jarige leeftijd overleden

Actrice Diana Rigg. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Rigg vertolkte onder andere de rol van Tracy di Vicenzo in On Her Majesty’s Secret Service. Daarin trouwde zij als enige Bondgirl ooit met James Bond, eenmalig vertolkt door George Lazenby.

De actrice speelde vanaf 2013 in de populaire serie Game of Thrones de rol van Lady Olenna Tyrell. In de Britse televisieserie De Wrekers vertolkte zij in de jaren ‘60 de rol van Mrs. Emma Peel. Ook speelde ze rollen in onder andere The Assassination Bureau, Theatre of Blood en The Hospital.