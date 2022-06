Boerderij van Dorst is zeldzaam sterke televisie

Maxim Hartman (midden), Hanneke Groenteman (rechts) en Raven van Dorst (links). Beeld BNNVARA

Zoals Maxim Hartman is er geen tweede. Die heeft in Hilversum een hokje voor hem alleen, met een label erop: ‘Maxim Hartman, niemand anders’. Totaal zichzelf, volslagen onaangepast en extreem humoristisch. En nog een heleboel andere dingen, zag Lips zondagavond in alweer de laatste aflevering van dit seizoen Boerderij van Dorst, een programma dat eigenlijk nooit teleurstelt.

Hartman was te gast bij Raven van Dorst, ook al zo’n unieke televisiepersoonlijkheid. Samen met Hanneke Groenteman, van wie Lips al jaren fan is en van wie het eeuwig zonde is dat zij geen eigen programma meer heeft. Ze gingen aan slag, maakten elkaar prettig belachelijk en kwamen tot betere gesprekken dan in concurrerende programma’s waarin BN’ers voor een tijdje tot elkaar worden veroordeeld.

Boerderij van Dorst had zondagavond alles wat televisie tot zo’n aantrekkelijk medium kan maken, maar wat zelden zo sterk is. Dat begint allemaal bij Raven van Dorst met wie ook Lips niet zou aarzelen zijn diepste zielenroerselen te delen. Oprecht, als het niet zo unlike Raven van Dorst zou klinken. Die wil precies weten wat de tijdelijke bewoners drijft en is nooit te schijterig ernaar te vragen.

Dat leverde een mooi gesprek op met Groenteman, maar wat het meest bleef hangen was de aanwezigheid van Hartman dus. Lips kan soms denken: doe effe normaal. Volledig ongrijpbaar, grillig zoals hij antwoordt op de vraag hoe hij zelf in relaties staat. Het lijkt Lips al een beetje een beangstigende ervaring om met zo’n vent een paar dagen op een boerderij te moeten zitten.

Maar Van Dorst kon er prima mee omgaan en ook Groenteman bleef op de been. Soms denkt Lips weleens dat Nederland te klein is voor zoveel televisie, maar Boerderij van Dorst laat zien dat een juiste mix en een goede presentator topprogramma’s kunnen opleveren.

