Boekrecensie: wervelende biografie met explosief materiaal over FBI-inmenging in leven Martin Luther King

Martin Luther King Jr. (1929-1968) in een hotelkamer in Montgomery, Alabama, op 26 mei 1961. Beeld Getty Images

Het verhaal van Martin Luther King is in grote lijnen wel bekend. In 1955 werd hij, een beetje bij toeval, de leider van een burgerrechtenbeweging in Montgomery (Alabama), in het zuiden van de Verenigde Staten, nadat de zwarte Rosa Parks had geweigerd haar plaats in de bus af te staan aan een witte medepassagier. King bleek een geweldige leider te zijn, welbespraakt en in staat grote groepen zwarte én witte Amerikanen achter zich te krijgen.

Wereldberoemd werd hij met zijn I have a dream-toespraak in augustus 1963 in Washington, waar zeker een kwart miljoen mensen uit het hele land op afkwamen. Kings geheim was dat hij zich, anders dan Malcolm X, verzette tegen polarisatie. De gelijkberechtiging van de zwarte Amerikaan kon alleen werkelijkheid worden als ook de witte burgers dat een goede zaak vonden. In 1964 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Volgens Eig werd King vanaf dat moment minder succesvol in zijn strijd, omdat hij zich steeds meer ging toeleggen op protesten tegen de Vietnamoorlog, waardoor hij de steun van de Amerikaanse president Lyndon Johnson verloor.

Discriminatie zag er in de VS heel anders uit dan in Europa. De slavernij was er dan wel afgeschaft, maar door de zogenaamde Jim Crow-­wetten werden zwarte mensen op allerlei manieren achtergesteld, vooral in de zuidelijke staten. Zwarte vrouwen mochten in winkels bijvoorbeeld wel kleren kopen, maar passen was er niet bij. De segregatie tussen zwarte en witte Amerikanen werd in praktijk gebracht op scholen, in woonwijken en ook in de medische zorg. Er was discriminatie op bijna elk maatschappelijk terrein. Tussen 1895 en 1930 werden bovendien meer dan 4000 zwarte mensen gelyncht door leden van de Ku Klux Klan of andere racisten.

Explosief materiaal

King groeide op onder bevoorrechte omstandigheden. Hij studeerde en promoveerde in Boston voordat hij in 1953 een goedbetaalde predikantenpost aannam in Montgomery, de stad waar het witte bestuur zich fanatiek aan de racistische Jim Crow-wetten hield. Jonathan Eig vertelt dit verhaal op wervelende wijze, in- en uitzoomend op het vele nieuwe bronnenmateriaal dat hij, meer nog dan zijn voorgangers, heeft kunnen gebruiken. Hij heeft bijvoorbeeld een toen 19-jarig wit meisje opgespoord, dat de I have a dream-lezing heeft bijgewoond, en een jonge ordebewaker, die samen met King op het podium stond. Ook kreeg hij veel nieuw materiaal uit het FBI-archief ter beschikking. Dat laatste levert, opgeteld bij de vele gespreksopnamen die in het Witte Huis werden gemaakt, explosief materiaal op. Vooral de persoonlijke acties van FBI-chef Edgar J. Hoover zijn huiveringwekkend.

In eerdere biografieën, zoals die van Godfrey Hodgson uit 2013, werd al geschreven over de vele buitenechtelijke relaties die King erop nahield of zijn gewoonte om in preken en toespraken zonder bronverwijzing uit andermans teksten te citeren. Eig heeft nog dieper gegraven: hij beschrijft hoe King plagiaat pleegde in zijn proefschrift.

We wisten dat de FBI roddels over King rondstrooide – soms op waarheid berustend, meestal niet. In die laatste categorie paste de steeds maar weer door Hoover opgebrachte ‘bewijzen’ dat King een communist zou zijn. Ook Kings afgeluisterde telefoongesprekken met minnaressen waren dankbaar materiaal om hem in diskrediet te brengen, maar uit deze biografie blijkt dat de FBI nog verder ging. Overal waar King kwam, werd hij stiekem afgeluisterd.

Dreigbrief van de FBI

Hoover en zijn team was het gelukt microfoons te plaatsen in het Willard Hotel in Washington, waar King en een groep parochieleden aanwezig waren om een zaak voor het Hooggerechtshof bij te wonen. Na afloop schreef een FBI-agent in een nu vrijgekomen rapport over een opname die in Kings kamer was gemaakt.

Let wel, dat was geen transcriptie van de band, maar een commentaar van de FBI. De groep kwam bijeen in Kings kamer en besprak volgens de agent ‘welke van de vrouwelijke leden geschikt zouden zijn voor natuurlijke en onnatuurlijke sekshandelingen. Toen een van de vrouwen protesteerde en zei dat ze dit niet kon goedkeuren, werd ze meteen daarna met geweld verkracht.’

Iemand heeft dit document met pen geredigeerd en voegde er nog een schokkende mededeling aan toe: ‘King keek toe, lachte en gaf advies.’ De sekstape werd naar King gestuurd, begeleid door een anonieme, maar duidelijk door de FBI geschreven dreigbrief. Het kwam erop neer dat hij maar beter een einde aan zijn leven kon maken.

Eén pistoolschot

Toen King in 1968 op het balkon stond van zijn hotelkamer van het Lorraine Motel in Memphis, ginnegappend met Jesse Jackson en een paar andere getrouwen die beneden op de parkeerplaats stonden, werd hij vanaf de straat met één pistoolschot neergeschoten. Een uur later overleed Marin Luther King op 39-jarige leeftijd.

Eig heeft veel nieuw bronmateriaal boven water gehaald en menigeen beweert nu dat hij de definitieve biografie heeft gepubliceerd. Toch zal na 2027 weer een nieuwe biografie verschijnen, want dan worden de authentieke geluidsopnamen van King in het Willard Hotel vrijgegeven. Eig is er overigens van overtuigd dat het schokkende fragment uit het FBI-rapport niet op die opnames te horen is.

KING HET LEVEN VAN MARTIN LUTHER KING Jonathan Eig, vertaald door Frans Reusink, Hollands Diep €29,99 767 blz.