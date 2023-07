Boekrecensie Misdaadmanifest: smakelijke actiescènes en kolderieke verwikkelingen, maar minder swingend dan Harlem Shuffle

Colson Whitehead biedt met Misdaadmanifest, het vervolg op Harlem Shuffle, opnieuw intelligent topvermaak. Met de stand-upcomedyachtige toon van iemand die galgenhumor vindt in de somberste zaken.

In het verleden, vertelde Colson Whitehead (1969) onlangs in NRC, was hij na voltooiing van een roman de personages daarin steevast zó spuugzat dat hij van de weeromstuit overstapte naar een compleet ander genre. Vandaar dus dat je in zijn prachtoeuvre alles tegenkomt van satires op de Amerikaanse consumptiemaatschappij en de wereld van pers en pr tot de (bloed)spetterende zombiethriller Zone 1 (2009) en van realistische coming-of-age-verhalen tot die briljante fantasy-allegorie op het slavernijverleden De ondergrondse spoorweg (2016).

Maar, zei de schrijver, in de wereld van zijn achtste roman Harlem Shuffle (2021), had hij zich dusdanig thuisgevoeld, dat hij er wél wat langer wilde blijven. Niet nog één maar twéé boeken langer zelfs. Onkarakteristiek misschien, maar ook volkomen begrijpelijk.

Om te beginnen was dat eerste boek een heerlijk swingende thriller, waarin Whitehead zijn liefde voor genrefictie voluit kon botvieren. Met de sympathieke antiheld Ray Carney die vanuit zijn meubelwinkel in 125th Street in New York bijbeunde als heler, en door zijn onverbeterlijke neefje Freddie steeds dieper de criminaliteit in werd getrokken. Met proza vol stilistische knipogen naar Raymond Chandler en Chester Himes, en een achtbaanplot waarin onder meer een hoteloverval met rampzalige gevolgen kwam kijken. En met een hele stoet aan kleurrijke boeven, zoals die misdadig scheermesvirtuoos Chick Montague of de bikkelharde WO II-veteraan Pepper.

Harlem Riots

Ondertussen kon de schrijver, tegen een liefdevol geschilderd decor van het New York van begin jaren zestig, terloops de van hem bekende maatschappelijke thema’s aansnijden. Kwesties als de kloof tussen arm en rijk en institutioneel racisme, culminerend in een zinderende beschrijving van de zogenoemde Harlem Riots van juli 1964.

In deel twee van de Carney-trilogie, het nu verschenen Misdaadmanifest, trekt Whitehead die lijnen uiteraard door. In het eerste van drie afdelingen is het 1971 en blijkt het Carney opmerkelijk goed vergaan. Als heler treedt hij al een paar jaar niet meer op. Naast eigenaar van zijn flink uitgebreide meubelparadijs is hij inmiddels ook huisbaas van de appartementen erboven. En zelf heeft hij met zijn gezin een heel wat riantere woning betrokken op zijn oude middenklassedroomlocatie Strivers’ Row.

Zalige rust, kortom. Totdat tienerdochter May begint te smeken om concertkaartjes van de Jackson 5. Ray besluit daarop contact op te nemen met de corrupte inspecteur van politie én meesterritselaar Munson en voor hij het weet raakt hij als semigegijzelde handlanger betrokken bij een criminele dodemansrit door de stad. Munson staat namelijk op het punt een grootschalig corruptieonderzoek te ontvluchten, opgestart na de moord op klokkenluider Frank Serpico (die van de film met Al Pacino inderdaad). En hij wil voor hij zijn koffers pakt nog gauw zoveel mogelijk geld binnenharken, onder meer door een overval te plegen tijdens een maffiapokeravond.

Lokaal befaamde kiprecepten

In deel twee staat Carneys oude wapenbroeder Pepper centraal, die in 1973 wordt ingehuurd door de makers van de blaxploitation-film Secret Agent: Nefertiti, om de spoorloos verdwenen hoofdrolspeelster Lucinda Cole terug te vinden. Terwijl Pepper en Carney in het slotdeel weer drie jaar later de jacht openen op een ‘afmaker’ (een van die schimmige types die in opdracht brandstichten in (afbraak)panden in Harlem en elders in de verpauperende stad) én op de mensen die van die misdaden profiteren.

Zo fris en vrolijkstemmend als Harlem Shuffle is het resultaat niet helemaal. En Misdaadmanifest lijdt ook enigszins aan het middendeelsyndroom: wat veel verwijzingen naar ‘wat voorafging’ en een licht onbevredigend einde-dat-geen-echt-einde-is.

Neemt niet weg dat Whitehead opnieuw intelligent topvermaak biedt. Vol smakelijke actiescènes en kolderieke verwikkelingen, zoals, pakweg, als een kluiskraak om lokaal befaamde kiprecepten in handen te krijgen. En verteld op de soms haast stand-upcomedyachtige toon van iemand die galgenhumor vindt in de somberste zaken, van politieke corruptie tot sociale onrust die balanceerde op het randje van een rassenoorlog.

Over eenentwintig opgepakte (en weer vrijgelaten) leden van de Black Panthers schrijft hij bijvoorbeeld gortdroog: ‘Ze werden beschuldigd van honderdzesenvijftig ver­grijpen die varieerden van pogingen tot moord en brandstichting tot een complot om de botanische tuin in de Bronx, diverse politie­bureaus, een paar metrolijnen, en ook nog Alexander’s, Korvettes, Macy’s en andere warenhuizen op te blazen. Die geplande aanslagen op warenhuizen dienden een antikapitalistisch doel, maar het was onduidelijk wat ze tegen bloemen hadden.’

Nu al nieuwsgierig naar de avonturen die Whitehead Carney in de jaren tachtig zal laten beleven.