Boekrecensie: Ja, de fascinerende biografie van Gerrit Kouwenaar verandert het lezen van zijn gedichten

Dichter en schrijver Gerrit Kouwenaar in 1982. Beeld ANP/Nederlands Fotomuseum

Naar aanleiding van het verschijnen van de biografie van Gerrit Kouwenaar (1923-2014), geschreven door Arjen Fortuin, werd her en der de vraag gesteld of zijn gedichten zijn veranderd nu we weten waar en wanneer ze geschreven zijn. Na het lezen van men moet – zonder hoofdletter – moet het antwoord ondubbelzinnig met ‘ja’ worden beantwoord.

Kouwenaar is bekend geworden met zijn poëzie en won daar alle belangrijke literaire prijzen voor, ook al was hij tegelijkertijd romanschrijver, vertaler, journalist en essayist. Zijn naam is voor altijd verbonden aan de Beweging van Vijftig, sinds hij ruim tien jaar na zijn debuut samen met Remco Campert, Jan Elburg, Lucebert, Hugo Claus, Simon Vinkenoog en anderen een nieuw soort poëzie begon te publiceren. De Vijftigers werden als groep bekend in Nederland en België, met hun tijdschrift Braak en met geruchtmakende bloemlezingen zoals Atonaal en Vijf 5 tigers (let op de woordspeling: tigers – tijgers).

Zijn leven lang werd Kouwenaar geassocieerd met zijn loopbaan als Vijftiger, al plakte hij aan deze periode een halve eeuw vast waarin hij heel andere en met de P.C. Hooftprijs bekroonde poëzie maakte en zich zelfs afzette tegen het idee dat de Vijftigers een soort collectief programma hadden. Vriendschappen waren er zeker, vooral met Lucebert en Campert. Maar dat hij bevrijd wilde worden van het idee dat er een literaire groep was, bleek uit zijn weigering toestemming te geven voor een herdruk van Vijf 5 tigers. Toch had die weigering meer met zijn persoonlijke omstandigheden te maken dan met zijn literaire opvattingen, zo maakt Arjen Fortuin duidelijk.

Vernederend einde van een huwelijk

Het was een vrijgevochten sfeertje tussen de dichters van Vijftig, beschrijft Fortuin. Dat had ook zo zijn gevolgen voor de liefdesrelaties. Op sociëteit De Kring en in café Eijlders in Amsterdam ontstond de ene romance na de andere. Zo moest Kouwenaar ondervinden dat zijn echtgenote Tientje Louw, dichter en illustrator, een verhouding had met zijn vriend, journalist Jan Vrijman. Een van de vrouwen die door alle dichters werd aanbeden was Freddy Rutgers. Remco Campert was de gelukkige en trouwde met haar. Het paar verhuisde kort daarop naar Mallorca.

Campert reed kort na aankomst op zijn scooter terug naar Amsterdam, om ‘wat dingen te regelen’. In Amsterdam kwam hij een meisje tegen op wie hij verliefd werd. Hij keerde niet terug naar het Spaanse eiland. Freddy Rutgers was zo verdrietig over dit verlies dat Gerrit en Tientje haar kwamen troosten. Van het een kwam het ander en Gerrit scheidde van Tientje en trouwde met Freddy.

Ondertussen had Jan Elburg ook al jarenlang zijn zinnen gezet op Freddy. Uiteindelijk begonnen de twee een relatie, die eindigde in een huwelijk. Kouwenaar kon het vernederende einde van zijn huwelijk met Freddy maar moeilijk verdragen. Toen De Bezige Bij met het voorstel kwam om Vijf 5 tigers te herdrukken – ook Elburg was een van de ‘tigers’ – bleek Kouwenaar niets te voelen voor welke ‘Vijftigersgezamenlijkheid’ dan ook.

Slanke blonde vrouw

De strubbelingen in de liefde hebben de poëzie van Kouwenaar niet veranderd, maar de afstand die hij nam van de Vijftigers heeft met deze persoonlijke omstandigheden wel degelijk te maken. Fortuin deelt meer voorbeelden van zijn zoektocht naar de liefde. Kouwenaar was naarstig op zoek, zoals blijkt uit de geweldige brief, die terecht integraal geciteerd wordt, waarin Kouwenaar reageert op een contactadvertentie van ‘een slanke blonde vrouw van 34’. Voordat er een antwoord kwam, ontmoette Kouwenaar de ontwerpster Paula Hofmeester, zij werd zijn derde en laatste echtgenote.

Uit deze biografie wordt duidelijk dat Kouwenaar zijn leven lang ontzettend hard gewerkt heeft. Alleen al de vele vertalingen van zijn hand, zijn werk voor de communistische krant De Waarheid en zijn talloze bijdragen aan Vrij Nederland zijn daar voorbeelden van. Voor zijn toneelvertalingen kreeg hij zelfs de Martinus Nijhoffprijs.

Als een rode draad door deze biografie loopt hoe Kouwenaar worstelde met het oordeel dat zijn gedichten ‘te hermetisch’ zouden zijn. Na de dood van Paula Hofmeester in 2000 begon hij opnieuw een ander soort poëzie te schrijven. Hij verwerkte zijn rouw in de beroemde bundel Totaal witte kamer uit 2002 – Kouwenaar was toen 75 jaar – waarmee hij eindelijk doorbrak bij een groter publiek. Fortuin brengt het allemaal duidelijk in kaart, al moet gezegd worden dat de laatste honderd bladzijden van deze biografie iets te veel als een kroniek van een aangekondigd einde leest.

Driehonderd meter

Dat neemt niet weg dat men moet mooi is geschreven en fascinerend is. Fortuin besteedt op aanstekelijke wijze veel aandacht aan de poëzie van Kouwenaar. De dichter komt uit dit boek niet per se als een sympathieke man naar voren. Hij was weinig genereus, zeg maar rustig gierig, ook had hij moeite zich van zijn empathische kant te laten zien. Op de dood door een verkeersongeluk van de dochter van zijn goede vriendin Anna Enquist reageerde hij nauwelijks. Ook toen zijn vriend Hans Faverey het bericht kreeg dat hij ernstig ziek was, bleef het stil vanuit Kouwenaar.

Faverey overbrugde toen zelf maar de driehonderd meter die de huizen van de twee dichters van elkaar af lagen, maar hij werd niet binnengelaten omdat een cameraploeg bezig was Gerrit te filmen. Een excuusbrief kon niets meer veranderen aan Favereys besluit dat hij Kouwenaar niet meer wilde zien. Op de begrafenis van Faverey was Kouwenaar niet aanwezig. Al zijn emoties zaten blijkbaar in zijn poëzie.

