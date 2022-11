Boekje voor de heb of als kaart-de-luxe: het honderdste Kakkerlakje is uit. ‘Je hebt mensen die ze sparen’

Uitgever Marije Sietsma viert het driejarig jubileum van haar Kakkerlakjesreeks met de honderdste titel: Laten we lezen. ‘Wie eenmaal bevangen is door zo’n boekje, gaat ze sturen naar anderen.’

Zestien bladzijdes telt het binnenwerk en ze zijn er in zes categorieën: literatuur, poëzie, jong, culinair, muziek en groei. Na een jaar van ‘ongehoord veel klussen’ vierde Marije Sietsma (44) van eenmansuitgeverij Loopvis de opening van haar nieuwe bedrijfspand tegenover het Centraal Station van Arnhem, en het verschijnen van het honderdste Kakkerlakje in de reeks geïllustreerde boekjes die ze in 2019 begon.

Ineens verschenen ze in dat najaar in de boekwinkels – molens vol met kunstwerkjes op zich. Voor de heb, of om als kaart-de-luxe in subtiel bekakkerlakte enveloppen te verzenden. Duurzaam gedrukt met plantaardige inkten op verantwoord papier, met cahiersteek gebonden, met grote zorg voor de kleurstelling van de illustraties, en thema’s die zich lenen voor een hart onder de riem, een felicitatie, een bedankje, troost of inspiratie.

'De boekjes roepen op tot: koester me en hou van me,’ aldus Marije Sietsma. Beeld Floor Rieder

Kakkerlakjes dus. “Omdat ze zich verspreiden als ongedierte,” legt Sietsma uit. “Wie eenmaal is bevangen door zo’n boekje – ‘Oeh, dat is leuk!’ – gaat ze sturen naar anderen. Maar vooral als een ode aan de creativiteit. Je verdient als maker steeds minder, subsidies worden gekort of weggestreept, het klimaat is tegen ons gekant, er is tegenslag na tegenslag en toch blijven we doorgaan. Kakkerlakken zijn extreem weerbaar, en dat zijn wij creatieve makers ook.”

Winkels overrompelen

Ze wist: als ik dit ga doen, moet ik het heel goed doen. “Dus heb ik die molens speciaal in België laten maken en ben ik bij de lancering meteen met 32 titels begonnen. Anders wordt het zo weeïg, dan is het het nét niet. Je moet winkels overrompelen, en ik had er meteen vijftig die voor zo’n molen gingen. Ik ben ze overal zelf gaan afleveren, met een camperbusje van een vriend haalde ik ze op, ik heb op campings geslapen tussen de molens. Heerlijk!”

En met die 32 titels waarvan er 6 per vakje van de molen passen, keer 50 molens, had ze een goede basis; ze kon tegen de drukker zeggen: dit is verkocht en drie maanden na uitlevering krijg je je geld. Er kwam crowdfunding aan te pas en een particuliere investeerder, maar op 31 december 2019 kon ze de laatste factuur betalen. “Ik hoef niet bij de AKO te liggen, dat is niet voor de Kakkerlakjes, ze moeten door en voor liefhebbers worden verkocht. En ze worden steeds meer gezien en gevonden.”

Voor elke titel koppelt Sietsma schrijvers en illustratoren, waarbij het niet per se gaat om bekende namen. “Waar ik goed in ben, is het vertalen van creatieve ideeën op papier en daar de juiste mensen bij zoeken. Het is niet als een reguliere uitgeverij waar je binnenkomt met het idee voor een boek. Soms heb ik tekst waar ik een illustrator bij zoek, dan zoek ik weer een schrijver bij mooi beeld. Het moet niet ‘praatje-plaatje’ zijn, tekst en beeld moeten samen een verhaal vormen. Ik wil dat het dieper gaat.”

Klotsende oksels

Beginnende makers kunnen bij haar laten zien wat ze kunnen. Vanaf de eerste lichting werkt ze samen met kunstacademies. “Wie wordt gepubliceerd krijgt én de studiepunten én wordt betaald. Maar ik heb ook geleerd dat je mensen kunt vragen die je bewondert. Ik heb in het begin wel met klotsende oksels mailtjes zitten sturen: ‘Ik heb een heel wild plan, maar het is wel heel mooi gedrukt en je hebt heel veel vrijheid.’ Vaak zeggen ze ja. Voor schrijvers is het een leuke, afgebakende opdracht. En voor gerenommeerde illustratoren die bekend zijn om een bepaalde stijl is het fijn dat ze hier met iets anders kunnen experimenteren, dat ze uit dat ene riedeltje mogen.”

Alleen in de winkel in haar eigen pand zijn alle titels te koop die nog voorradig zijn. “De oplage is nu 3000 per Kakkerlakje. In het begin heb ik nog wel bijgedrukt, maar het is nu echt de bedoeling dat het stopt. Wat bleef, een gedicht van Ingmar Heytze, geïllustreerd door Maartje Jansen, was heel populair en is nu uitverkocht. Uit commerciële overwegingen is het misschien dom om niet bij te drukken. Ik doe weer een beetje ingewikkeld voor het boekenvak. Maar de boekjes zijn genummerd, je hebt mensen die ze sparen. Ze roepen op tot: koester me en hou van me. En niet alles hoeft altijd verkrijgbaar te zijn.”

Het honderdste deeltje, Laten we lezen, is geïllustreerd door Floor Rieder en bevat nieuwe poëzie van Gerda Blees, Dennis Gaens, Koos Meinderts, Joost Oomen en Vrouwkje Tuinman. Elk tiende boekje is – een collector’s item – met gouddraad genaaid. “Ze zeggen dat poëzie slecht verkoopt, maar ik heb 20.000 Kakkerlakjes met nieuwe poëzie. De echte poëzieliefhebber vindt ze misschien te frivool. Maar ik sneak poëzie naar binnen op een manier waarop mensen het ook aandurven. En het is natuurlijk fantastisch als iemand na het lezen van een Kakkerlakje denkt: nu ga ik ook die poëziebundel van Vrouwkje Tuinman kopen.”

Laten we lezen, tekst: Gerda Blees, Dennis Gaens, Koos Meinderts, Joost Oomen en Vrouwkje Tuinman, beeld: Floor Rieder. Thema: leeshonger. Categorie: poëzie. Nummer in serie: 22. €6,99. Ook verkrijgbaar via https://www.nozelheden.nl/c-4889565/kakkerlakjes/

Beeld Floor Rieder