Boek over prins Bernhard jr. in de maak

Het boek, met als werktitel Prins Bernhard jr. De zakenprins, wordt uitgegeven door De Bezige Bij en verschijnt in het voorjaar van 2021.

Couzy en Van Dun duiken in de zakelijke carrière van de prins. Couzy: “Bernhard jr. is een veelzijdige zakenman. Hij heeft een botenbedrijf, een IT-bedrijf, zit in het vastgoed én is mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort.” Zijn koninklijke achtergrond opent veel deuren, maar daarmee ‘komt de bijhorende maatschappelijke verantwoordelijkheid’. “Hij heeft ook een voorbeeldfunctie.”

Prins Bernhard jr. (47) heeft zo’n 590 adressen in Nederland, waarvan 349 in Amsterdam. Hij is daarmee een van de grootste vastgoedbonzen. Ook is hij mede-eigenaar van het racecircuit in Zandvoort. Eerder raakte hij in opspraak na onthullingen van Het Parool dat de prins samen met zijn zakenpartners de Amsterdamse regels overtreedt door kamers te verhuren aan te grote groepen, zonder de vereiste vergunningen.

Mede daardoor groeide Bernhard uit tot het nationale symbool van de overspannen vastgoedmarkt. In 2017 werd hij dan ook door de jongerenafdeling van de SP genomineerd voor Huisjesmelker van het Jaar; een jaarlijkse verkiezing voor de slechtste huisbaas van Nederland.

Michiel Couzy (1971) is journalist bij Het Parool en Maarten van Dun (1985) bij het FD, De Groene Amsterdammer en eerder ook bij Het Parool. Voor het boek interviewen ze zoveel mogelijk mensen die de prins kennen en met hem gewerkt hebben. Couzy: “Het gaat zoveel mogelijk over zijn zakelijke carrière en zal geen royaltyboek worden.”