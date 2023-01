Boek over kunst in Abcoude: ‘Het is een ode aan lokale kunstenaars van vroeger en vandaag’

Hubrecht Duijker is vooral bekend als wijnschrijver. Nu schreef hij een boek over schilderkunst in zijn woonplaats Abcoude.

Duijker (80) kreeg vorig jaar voor zijn verjaardag een paar Van Gogh-sokken en een boek, Schilderkunst in Laren. Dat boek vond hij zo mooi dat hij twee dagen later een brief schreef aan de uitgever met een suggestie. Zou het een idee zijn om een vergelijkbaar boek te maken over de schilders van Abcoude en het Gein?

Duijker: “De volgende ochtend kwam er al een reactie. De uitgever vond het een goed idee en vroeg mij of ik dat boek zou willen schrijven. Daar had ik geen seconde aan gedacht.”

Hij noemt het een sprong in het diepe. En puur toeval, dat hij dit mocht doen. Toch heeft Duijker het wel een beetje over zichzelf afgeroepen. Hij noemt zich al enige tijd ‘vinpressionist’, een term die zijn liefhebberij weergeeft voor zowel wijn als kunst.

“Exact zes jaar geleden ben ik in mijn vrije tijd begonnen met schilderen. Ik had het altijd al willen doen en heb in de jaren negentig een paar keer les gehad, zonder succes. Maar zes jaar geleden ben ik weer schilderles gaan volgen en ik heb me vooral laten inspireren door de impressionisten uit Frankrijk, Nederland, Spanje en Amerika. Daardoor ben ik heel intensief in de wereld van de amateurkunst betrokken geraakt. Dus toen besloot ik de naam van mijn beroep te veranderen van wijnschrijver in vinpressionist. Dat is ook internationaal begrijpelijk. Wijnschrijver, dat kunnen ze in Spanje niet eens uitspreken.”

Vijfde van Beethoven

De term wijnschrijver had hij jaren geleden bedacht toen hij in 1971 een rubriek over wijn ging maken voor Het Parool. Duijker was aanvankelijk werkzaam bij een groot reclamebureau, maar werd steeds meer aangetrokken door de wereld van de wijn. Inmiddels heeft hij meer dan honderd boeken op zijn naam staan die in verschillende landen zijn uitgegeven.

Duijker vindt schrijven over kunst niet heel anders dan schrijven over wijn. Althans, dat wil hij in elk geval niet. “Een Vlaamse culinair journalist schreef een keer spottend over mij als ‘Kuifje in wijnland’. Dat vond ik een compliment want ik ben een bewonderaar van Hergé in de tekenkunst. Hij was van de klare lijn. Ook met beschrijven van wijn probeer ik de klare lijn zo goed mogelijk te volgen.”

“Hoe leg je met het ene zintuig uit wat het andere zintuig ervaart? Het moeilijkste is dat met muziek. Hoe leg je uit hoe de Vijfde van Beethoven of een pianoconcert van Mozart klinkt als je dat nog nooit hebt gehoord? Dat is onmogelijk. Uitleggen hoe een wijn smaakt die je nog nooit hebt geproefd is gelukkig wat makkelijker maar je moet allerlei associaties en begrijpelijke termen hanteren om het duidelijk te maken.”

“En dat geldt ook voor kunst. Er wordt over kunst heel gewichtig en diepgaand geschreven maar ik schrijf het liefst over kunst waaraan je plezier kunt beleven.”

Negen seconden

Duijker ziet ook wel paralellen tussen wijn en kunst. “Hoe meer je weet, hoe meer je geniet. Achter elke wijn zit wel een verhaal over de producent, het domein, het druivenras, de streek of de lokale keuken. Dat geldt ook voor schilderkunst.”

“Ik heb een keer een rondleiding gehad in het Rijksmuseum en toen vertelde de kunsthistorica dat mensen gemiddeld negen seconden naar een kunstwerk kijken. Toch kun je in een museum overweldigd worden en dan heb je de neiging om wat langer te blijven kijken. Dat heb je met wijn ook. Als ik na de eerste slok de neiging heb om nog een slok te nemen, daar gaat het om. Bij veel wijnen ben ik na het eerste slokje uitgekeken, klaar.”

Duijker groeide op in de Johannes Verhulststraat en woonde later met zijn gezin in Osdorp. In 1974 zijn ze in naar Abcoude verhuisd. De wanden van de woonkamer hangen inmiddels helemaal vol met schilderijen van eigen makelij en van bevriende dorpsgenoten. Ook langs de bank en op allerlei andere plekken staan schilderijen opgesteld.

Op de fiets

Mede dankzij het Gein werd Abcoude aan het eind van de negentiende eeuw een een kunstenaarsdorp. “Op een gegeven moment werd ook de spoorlijn Amsterdam Utrecht aangelegd met een station in Abcoude. Dat station ligt zelfs naast het Gein dus de schilders kwamen aan en konden bij wijze van spreken zo aan de slag.”

Sommige kunstenaars vestigden zich in Abcoude. Anderen verbleven er tijdelijk. Simon Maris huurde jarenlang een zomerhuis in Abcoude en nodigde daar bevriende schilders uit om te schilderen. De beroemdste schilder die naar het dorp ging, was ongetwijfeld Piet Mondriaan, die vanuit Amsterdam op de fiets naar Abcoude ging. Hij vereeuwigde een van de molens langs het Gein twintig keer. Van een groep bomen bij een boerderij zijn dertien versies bekend. De beroemde fotograaf Jacob Olie maakte er foto’s en gaf tekenles aan jongens die bij timmerlieden in de leer waren.

De focus van het boek verschuift langzaam naar amateurschilders die nu in Abcoude wonen of werken. Soms maken ze landschappen en dorpsgezichten langs het Gein, maar er staan ook portretten in van de Dalai Lama en Moeder Teresa. “Het is een ode aan lokale kunstenaars van vroeger en vandaag. Het doet er wat mij betreft helemaal niet toe of iemand amateur is of professional.”

Hubrecht Duijker, De schilders van Abcoude en het Gein, WBOOKS, ISBN 9789462585164, € 24,95