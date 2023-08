Boek over Amsterdamse razzia’s bekroond met Holocaust Literatuur Prijs

De keuze was unaniem voor de uiterst precieze studie over de twee razzia’s die aan de Februaristaking voorafgingen. Journalist Wally de Lang is gespecialiseerd in Joodse geschiedenis. In het in februari 2021 bij Atlas Contact verschenen De razzia’s van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam maakt ze volgens de jury de grotere geschiedenis zichtbaar door zich te concentreren op de details, waarbij ze erin slaagt nauwelijks bekende feiten boven water te krijgen.

‘Zo vroeg als in 1941, bijvoorbeeld, werd er in een dependance van het kamp Mauthausen, kasteel Hartheim, geëxperimenteerd met het vergassen van Joden,’ aldus het rapport van de jury die bestaat uit Arnon Grunberg, Job Cohen en Toef Jaeger. ‘De Lang beschrijft de halfslachtigheid van het Rode Kruis, de naïviteit, de onmacht van de Joodse Raad en de onverwachte hulp van Nederlandse politieagenten aan enkele opgepakte Joden, en dat zonder te vervallen in morele verontwaardiging of speculaties die niet bevestigd kunnen worden. Haar stijl is beheerst en onderkoeld en daardoor buitengewoon effectief (...) De Langs bijdrage aan de geschiedschrijving van de Jodenvernietiging in Nederland kan niet genoeg worden geprezen.’

Financiële tegemoetkoming NS

In 2019 maakte de Nederlandse Spoorwegen bekend dat een financiële tegemoetkoming zou worden uitgekeerd aan slachtoffers van het naziregime die door de NS naar concentratiekampen zijn vervoerd. De tegemoetkoming werd ook uitgekeerd aan eerstegeneratienabestaanden. De Holocaust Literatuur Prijs, een bedrag van 2000 euro, is ontstaan mede dankzij de tegemoetkoming van de NS aan Hannelore Grünberg-Klein (1927-2015) die aan haar nabestaanden is uitgekeerd.

De Stichting Hermann & Hannelore Grünberg, opgericht in 2011, reikt deze prijs om de twee jaar uit voor het beste, in het Nederlands geschreven boek waarin de Holocaust centraal staat. Zowel fictief als non-fictief werk komt voor de prijs in aanmerking. Ook nog niet gepubliceerde teksten waarin de Holocaust een belangrijke rol speelt kunnen worden bekroond. De Holocaust Literatuur Prijs werd in 2021 uitgereikt aan Guida Joseph voor haar graphic novel De rode draad.

Shortlist

Van 39 titels heeft de jury de nominatie overwogen. Een enkele titel viel af omdat de Holocaust in het boek hooguit een bijrol vervulde of omdat het om een heruitgave ging van eerder verschenen werk. andere boeken die de shortlist behaalden waren De politiek van het kleinste kwaad – een geschiedenis van de Joodse Raad voor Amsterdam 1941-1943 van Bart van der Boom (Boom uitgevers), Etty Hillesum van Judith Koelemeijer (Uitgeverij Balans), Oliebollen-Nel, De oorlog van een kermisdiva van Michèl de Jong (Nijgh & Van Ditmar) en Vijfhonderd meter namen van Wim de Wagt (Boom uitgevers).

