Boek Netflixhit Maid komt ook uit in Nederland: ‘Onverschrokken kijk van alleenstaande moeder’

Stephanie Land (44) wilde studeren, maar kwam door een onverwachte zwangerschap terecht in Port Townsend, Washington, waar ze schoonmaakster werd. Haar in 2019 verschenen autobiografie Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive werd door Molly Smith Metzler verfilmd; de miniserie Maid, met in de hoofdrol Margaret Qualley, is sinds oktober vorig jaar een hit op Netflix.

Oerwoud van regelgeving

Uitgeverij Spectrum geeft The New York Times-bestseller op 24 februari uit onder de titel Maid. Het is het verhaal over Lands vlucht uit een ongezonde relatie en de kennismaking met het oerwoud van Amerikaanse regelgeving, waar ze met haar jonge dochter in terecht komt: de daklozenopvang, doorstroomwoningen, uitkeringen en voedselbonnen.

Het contrast tussen haar leven en dat van de mensen in de huizen waar ze schoonmaakt, is schrijnend. Naarmate ze haar werkgevers beter leert kennen – en ook hun verdriet en liefde – krijgt ze hoop en leert ze haar eigen weg te vinden. Na zes jaar schoonmaken maakt ze aanspraak op een lening en beurs en studeert ze kunst en creatief schrijven aan de Universiteit van Montana.

Overwerkt en onderbetaald

Land beschrijft in Maid het leven van overwerkte en onderbetaalde Amerikanen en het stigma dat aan hen kleeft. ‘De onverschrokken kijk van een alleenstaande moeder op Amerika’s verschil tussen rijk en arm, een beschrijving van het slappe koord waarop veel gezinnen lopen om rond te komen, en een reminder aan de waardigheid van elk werk,’ aldus voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama, die het boek plaatste op zijn lijstje zomertips.