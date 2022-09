Bodil Ouédraogo bestudeert mode als kunstvorm: ‘Ik zie mijn werk als losse hoofdstukken die elkaar aanvullen en versterken’

Bodil Ouédraogo, genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst: ‘Ik zoek naar connecties tussen twee werelden die op het oog ver uit elkaar lijken staan.’ Beeld Eva Plevier

Ze is een unieke stem in de Nederlandse modewereld, stelt de jury van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2022, met de eigenheid en gelaagdheid van haar werk op het snijvlak van mode en beeldende kunst: ‘Altijd meer dan de som der delen.’

Patta

Bodil Ouédraogo (27) studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in Fashion Design en maakte een kleine collectie in samenwerking met het Amsterdamse modemerk Patta, maar de term modeontwerper zou haar te kort doen. Op basis van onderzoek naar vragen die voortkomen uit haar biculturele achtergrond ontwerpt ze installaties met textiel, muziek en dansers, die onder meer te zien waren tijdens de Amsterdam Fashion Week en in het Stedelijk Museum.

Deze zomer was ze op het Homecoming Festival in Lagos, Nigeria waar een grote scene is van jonge makers. “Niet met de installatie die ik met Patta heb gemaakt, maar met het pak dat daarvan onderdeel is an sich. Ik vind het interessant hoe er dáár naar wordt gekeken, hoe hetzelfde werk op een andere locatie een andere lading krijgt.”

De focus in haar werk noemt ze The Art of Dressing Up: de kunst van het dragen van kleding en hoe die samenhangt met een culturele omgeving – voor haar gelinkt aan de zwarte cultuur. “Zoals dat Pattapak, geïnspireerd op de grand boubou zoals die gedragen wordt in onder meer Burkina Faso, het land waar mijn vader vandaan komt.”

Burkina Faso

“Het is een driedelig pak dat bij speciale gelegenheden wordt gedragen, patroontechnisch heel simpel, maar de rijkdom zit in de hoeveelheid stof. Je laat zien dat er gewicht in zit. Ook in de hiphopcultuur worden hele grote broeken gedragen. Kledingstukken die zo veel volume hebben kun je niet zomaar dragen, door het kledingstuk wordt van jou geëist ruimte in te nemen, te presenteren, neer te zetten. Trots uit te dragen.”

Een nieuw hoofdstuk bevindt zich na de drieënhalve week die ze deze zomer doorbracht in Burkina Faso nog in de denkfase, al is ze bijna zover dat ze weer ‘met haar handen kan kloten’ in haar atelier in Het Veem. Ze is in de ban van van West-Afrikaanse beeldende kunst van haar ancestors. Veel daarvan is door de diaspora in het Westen terechtgekomen. Ze ziet veel intieme, symbolische details die ze in nieuw werk wil verwerken, zodat je die als een sieraad kunt meedragen.

Wat kenmerkt uw werk?

“Ik bestudeer mode en de hele wereld rondom mode als een kunstvorm. Van daaruit vertel ik beeldende verhalen, van textiel met print en videomateriaal tot installaties met levende performance. Ik wil iets maken wat voor mij iets representeert dat er nog niet is. Ik denk vaak dat er nog geen vast design is voor wat ík ben. Ik zoek naar connecties tussen twee werelden die op het oog ver uit elkaar lijken staan. Maar die niet zo ver uit elkaar staan: want ík ben er. Het is er in ons straatbeeld, er zijn heel veel mensen die mixed zijn. Ik zoek in die hoek de kern en maak daar nieuw design voor.”

Wat beschouwt u als uw doorbraak?

“Elke keer als ik met zo’n onderzoek bezig ben en die connecties uiteindelijk in een installatie of performance kan presenteren, is dat op persoonlijk level een doorbraak. Elke keer als ik weer een verhaal heb afgerond, als alle facetten bij elkaar komen en de wereld die ik heb gevisualiseerd leeft. Ik zie mijn werk als losse hoofdstukken die elkaar aanvullen en versterken. Maar ik heb best grote dromen over waar ik heen wil gaan.”

Zoals?

“Mensen zeggen vaak over mij dat ik tussen mode en kunst in zit. Maar ik zie mode als kunstvorm, ik heb niet de ambitie om collecties te hebben. Maar die installaties blijven niet gezien worden. Wel in andere vormen, in onderdelen zoals de video van Port la Richesse die afgelopen zomer te zien was in Het Nieuwe instituut. Daar ben ik blij mee, hoor. Maar het is toch een klein fragment van een geheel dat zoveel sicker is. Het is voor mij een droom dat al mijn werk in één grote expositie zichtbaar zou kunnen zijn.”

Wat betekent Amsterdam voor u?

“Alles. Sowieso. Ik ben hier geboren en getogen, ik zie en ervaar alles door een Amsterdamse bril.”

Wat doet u over vijf jaar?

“Dan wil ik mijn installaties laten zien in het buitenland, in verschillende musea.”

Het prijzengeld van de Amsterdamprijs bedraagt 35.000 euro. Wat gaat u ermee doen als u wint?

“Het zou een startbudget zijn om zelf de regie in handen te nemen om mijn installaties aan een groter publiek in binnen- en buitenland te tonen. Ik wil graag benoemen dat er zoveel tijd en aandacht in zit, ook van mijn team met choreograaf Christian Yav, componist Bram Owusu, meedenkend curator Anne Lakeman en mijn manager Margit van Looijen.”

“Voor het Stedelijk Museum hadden we een week lang repetities met alle dansers voor een stuk dat fokking goed in elkaar zat. Vijf keer voor een groep van 18 mensen in het Auditorium, door de coronamaatregelen. Toen dacht ik wel: doodzonde.”