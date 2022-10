Bob Dylan is in Afas Live helemaal zijn nukkige en geheimzinnige zelf

Beeld van Bob Dylan tijdens een optreden in 2019 in Londen, Engeland. In Afas Live wilde Dylan geen mobiele telefoons zien. Ook persfotografie was niet toegestaan. Beeld Dave J Hogan/Getty Images

Bob Dylan lijkt zich bij concerten vaak nauwelijks bewust van het publiek. Dat hij ons toehoorders wel degelijk in de smiezen heeft, en zich soms flink aan ons ergert, mag blijken uit het door hem geïnitieerde verbod op het gebruik van mobiele telefoons tijdens zijn optreden in Afas Live.

Zo’n verbod valt goed te begrijpen. Hoe irritant moet het voor een artiest zijn om bij een blik in een zaal vooral geheven telefoons te zien. Daarbij: al dat gefotografeer en gefilm is ook bloedirritant voor andere bezoekers.

Het handhaven van het verbod is in Afas Live geen enkel probleem: bij binnenkomt gaat ieders telefoon in een speciaal zakje met een slot, dat pas bij het verlaten van de zaal weer open wordt gemaakt.

Zouden meer artiesten moeten doen.

In het halfdonker

Voor de rest is Bob Dylan bij het eerste van twee optredens in Amsterdam gewoon zijn nukkige en geheimzinnige zelf. Hij laat de grote klassiekers uit zijn repertoire volledig links liggen, zit het merendeel van het concert in het halfdonker achter de piano (gitaarspelen doet hij op het podium al jaren niet meer) en richt zich slechts zelden rechtstreeks tot het publiek. Voor de Dylan-statistici: hij zegt twee maal ‘Thank you’.

Bij andere artiesten van zijn leeftijd is het altijd even angstig afwachten of ze nog een beetje bij stem zijn. Dylan klinkt zoals hij altijd al klinkt: of hij eerder op de dag een slof sigaretten en twee flessen whisky heeft weggewerkt. Hij is toch goed te verstaan, dat wel.

Zeker de helft van de songs die hij brengt is afkomstig van zijn in het coronajaar 2020 verschenen, sterke album Rough and Rowdy Ways. De andere helft is geplukt van albums uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Zou het met de ouderdom te maken hebben dat Dylan tijdens zijn huidige tournee een vaste setlist hanteert? In het verleden wisten bij zijn concerten zelfs zijn begeleiders niet wat hij ging doen.

Klassiekers bij de straatmuzikant

Ondanks dat vaste programma is het op het Afaspodium soms best een rommeltje. Dylan klooit dan maar wat aan op zijn piano, terwijl zijn vierkoppige band ook niet helemaal bij de les lijkt. Maar er zijn genoeg momenten die dat goedmaken. Vooral de songs van Rough and Rowdy Ways worden geïnspireerd uitgevoerd.

Prachtig is bijvoorbeeld I Contain Multitudes, met een tekst waarin een hele serie bekendheden voorkomt, van Anne Frank en Indiana Jones tot ‘them British bad boys’ de Rolling Stones. En ook héél mooi, eveneens van dat laatste album: My own version of you, waarin de muziek de kant opgaat van die van Tom Waits (over rauwe stemmen gesproken).

Geen Like a Rolling Stone, geen Knockin’ on Heaven’s Door en geen Blowin’ in the Wind. Maar de straatmuzikant die zich na afloop van het concert pontificaal voor de uitgang van Afas Live heeft opgesteld, heeft ze allemaal op zijn repertoire.