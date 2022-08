Bnnyhunna staat op het Grachtenfestival in de Arena: ‘Jazz is grenzeloos nadenken binnen muziek’

Beeld Nkeiru Ofor

De stijl van multi-instrumentalist en producent Bnnyhunna is niet in één woord te vatten. In zijn shows zijn invloeden van veel verschillende muziekgenres en andere kunstdisciplines terug te vinden, soms is het bijna performancekunst. “Laatst zei iemand tegen mij dat naar mijn muziek luisteren voelt alsof er een platenkast om je heen valt. Dat was voor mij de mooiste omschrijving. Het is een mengelmoes van dingen die al bestaan en dat resulteert in iets wat nog niet bestaat,” zegt Ankomah lachend.

Ankomah is opgegroeid in Amsterdam-Zuidoost en heeft daar muziek leren spelen in een kerk van de Ghanese pinkstergemeenschap. Zijn vader was van grote invloed op zijn liefde voor muziek. “Ik heb ergens een foto waarop ik voor mijn vader op een podium sta terwijl hij aan het spelen is. Ik sta met mijn rug naar het publiek, omdat ik me zo aangetrokken voelde tot het creëren van muziek.”

Spiritualiteit

Nog steeds is de connectie met spiritualiteit belangrijk voor Ankomah. “Ik denk dat ik vijf keer per week in de kerk ben. Ik probeer veel initiatief te nemen, zodat ik ook mensen aantrek zoals ik en niet alleen de oudere, meer traditionele generatie. Die connectie neem ik bewust of onbewust ook mee in de muziek.”

Voor het concert in de Arena heeft hij dan ook een zeskoppig gospelkoor gevraagd; alle musici zijn door hem geselecteerd. “Ik ben heel picky over met wie ik speel. Het zijn niet per se allemaal mensen die gelovig zijn of naar de kerk gaan, maar ze hebben wel allemaal een bepaald gevoel, een soulfulness.”

Het belooft een eclectische ervaring te worden. Het publiek kan een gevarieerd programma verwachten met muziek uit de seventies, eighties, soul, jazz, funk, highlife (een Ghanese muziekstijl) en muziek van Bnnyhunna zelf.

Het programma is ontwikkeld samen met TNO Jazz Club, een kledingmerk dat jazz meer naar voren probeert te schuiven. Ankomah: “Jazz is nooit gestopt, het is een bepaalde mindset en een bepaald bewustzijn. Grenzeloos nadenken binnen muziek. Jazz heeft de minste regels van alle muziekgenres. Dat maakt het ook heel tijdloos.”

Spoken word

Ankomah deelt het podium met onder anderen gastartiesten Tim Wes, Ritmo Percussion en Yung Nnelg, die alles met spoken word aan elkaar gaat weven. “Ik heb hem een onorthodoxe rol gegeven. Hij zingt en rapt eigenlijk, maar omdat hij ook uit Zuidoost komt leek het mij tof om hem als verbindingspunt te gebruiken.” Ankomah spreekt vol lof over alle musici en laat enthousiast korte filmpjes zien van het repetitieproces. “Op basis van de laatste repetitie zouden we eigenlijk nu al kunnen optreden.”

Het merendeel van de band en het koor komen ook uit Zuidoost – een concert voor en door de gemeenschap. “Ik denk dat er in Zuidoost een groot assortiment is van getalenteerde mensen. Dit is een toffe manier om te laten zien dat je meer dingen kunt doen daar en dat je niet binnen constructen hoeft na te denken. Ik denk dat we het allemaal heel belangrijk vinden dat jong en oud, ongeacht hoe je eruit ziet of wat je achtergrond is, naar een plek toe kunnen om te genieten van muziek en een ontsnappingsmomentje te ervaren.”

Het is voor Ankomah een bijzondere ervaring om in zijn eigen buurt te spelen. “Bijna onwerkelijk. Ik ben daar opgegroeid en heb het nooit gezien als een plek waar ik op korte termijn zou kunnen optreden. Ik heb die emotie nog niet helemaal tot me laten doordringen, maar die zal waarschijnlijk vlak voor de show exploderen.”

Hij hoopt ook bij het publiek emotie teweeg te kunnen brengen. “Het concert is geslaagd als ik iedereen in beweging kan krijgen, zowel fysiek als emotioneel. Dat ze ontroerd weglopen, maar ook in extase, en vanaf dat moment helemaal gedoopt zijn in de filosofie die wij verkondigen.”

Jubileumconcert: TNO Jazz Club Celebration. Maandag 15 augustus, 19 uur in de Johan Cruijff Arena

