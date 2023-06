BNNVara stopt met talkshow Op1 vanwege ‘verschil van inzicht’

Op1 is sinds begin 2020 te zien en wordt elke avond door een duo van een andere omroep gepresenteerd, hier door Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen. Beeld Sander Koning/ANP

Het is niet duidelijk op welk verschil van inzicht de omroep doelt. ‘Voorstellen van onze kant om dit te veranderen hebben tot niets geleid.’ BNNVara ‘betreurt’ dat, ‘aangezien we hier van het begin af aan bij betrokken zijn geweest en met elkaar mooie uitzendingen hebben gemaakt. Daar zijn we de redacteuren en presentatoren van het programma dankbaar voor. Met hen gaan we in gesprek over nieuwe projecten voor na deze periode.’

Dinsdag heeft eindredacteur Rachel Franse, sinds de start betrokken bij Op1, al bekendgemaakt dat zij het programma verlaat. De reden daarvoor wil ze telefonisch niet toelichten, maar haar vertrek is niet los te zien van de terugtrekking van BNNVara.

Op1 is sinds begin 2020 te zien en wordt elke avond door een duo van een andere omroep gepresenteerd. Natasja Gibbs en Amber Kortzorg zijn de huidige presentatoren op vrijdag namens BNNVara. De andere avonden worden verzorgd door WNL, Omroep Max en de EO. De VPRO en KRO-NCRV hebben beiden een korte periode presentatoren geleverd voor het programma.

De andere omroepen zeggen het besluit te ‘betreuren’ omdat BNNVara een ‘geheel eigen geluid liet horen’. Ze hebben de NPO laten weten dat ze gezamenlijk het programma willen voortzetten, het opvullen van de plek van BNNVara is nog ‘onderwerp van overleg’.

