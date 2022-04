BN’ers reageren op overlijden Henny Vrienten: ‘U was een grote’

Maandag maakte concertorganisator Mojo bekend dat Vrienten is overleden. Hij is 73 jaar geworden. Beeld ANP / Alex Vanhee

Muziekjournalist Leo Blokhuis rouwt. ‘Au, deze valt écht héél rauw op het dak. Wat verschrikkelijk!! RIP Henny.’ Ilse de Lange prijst, net als veel anderen, de geweldige muzikaliteit van Vrienten. ‘Behalve bij tv shows terloops wat oppervlakkige ontmoetingen kende ik je niet echt.. maar zoals heel muzikaal Nederland bewonderde ik jou, enorm.’

Michiel Veenstra, programmadirecteur en dj van radiozender Kink, laat op Twitter weten ‘stuk’ te zijn van het nieuws. ‘Doe Maar was m’n eerste liefde, van ongekend groot belang voor zoveel generaties artiesten daarna. Bedankt voor alles Meneer Vrienten. U was een grote.’

Cornald Maas noemt Vrienten op Twitter een ‘groots’ zanger. ‘Maar bovenal groots musicus en componist, met grote passie voor de kunsten, en nooit happig op niet ter zake doende (media-)aandacht. ‘Old soldiers never die, they just fade away,’ liet ie me tijdje terug weten.’

Grootheid

Mediadeskundige Ron Vergouwen spreekt in een tweet over een muzikale grootheid. ‘Dé zangstem van de jaren ‘80.’ Ook Kasper van Kooten staat stil bij het verdrietige nieuws. ‘Hij is niet meer, maar zijn hart slaapt nooit,’ citeert hij uit een songtekst van Vrienten.

Ook muziekschrijver Menno Pot treurt om het verlies. ‘Echt verdrietig om het overlijden van Henny Vrienten. Zo’n aardige, goedlachse man. Zo veel moois gemaakt: Doe Maar, Vreemde Kostgangers, solo.’ Bertolf sluit zich in vergelijkbare bewoordingen bij hem aan. ‘Henny Vrienten. Grootheid. Held. Ontzettend aardige man, bovendien. Trots op dat ik een aantal keren met hem heb mogen werken. Geschrokken en verdrietig van het bericht over z’n overlijden. Veel sterkte en kracht gewenst aan hen die dicht bij hem staan.’

Oproep: welk nummer van Henny Vrienten zal je altijd bijblijven?