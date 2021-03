BN’ers in het ziekenhuis laten werken is ineens geen absurd idee meer

Richard Groenendijk en Isa Hoes werken als stagiair in het ziekenhuis. Beeld sbs6

Naast een eng hoestende pop in een ziekenhuisbed mochten vier BN’ers bij SBS6 laten zien hoe zij zich staande houden als verplegers. Op dag 1 viel dat niet mee. Monic Hendrickx kreeg een black-out, Olcay Gulsen de slappe lach. Nog een geluk dat Richard Groenendijk het bij het rechte eind had met zijn voorspelling dat ze niet meteen werden losgelaten bij een openhartoperatie.

Maar volgende week gaan ze toch echt de ziekenhuisvloer op. Dan gaat Gulsen gore groene maagsappen aftappen. En dat terwijl ze aan smetvrees lijdt.

Het is kortom óók een smeuïg tv-format. De BN’ers springen bij in het ziekenhuis als stagiair, maar eerst moesten ze in een heus examen bewijzen dat ze de basisbeginselen onder de knie hadden. Isa Hoes oefende thuis op een teddybeer, Gulsen op manlief Ruud de Wild.

Toch gek: tot een jaar terug had Lips het een absurd idee gevonden om BN’ers los te laten op een verpleegafdeling. Na een jaar corona was het opeens sympathiek. De BN’ers kwamen om te ‘leren van de helden’, zoals SBS6 het programma noemde. Omdat ze in de zorg extra aandacht en liefde verdienen, zei Hendrickx. Gulsen wil ze graag ‘in the picture’ zetten. Het werkte. Ondanks zoveel seizoenen ER en Grey’s anatomy kreeg Lips een beter beeld van de handen aan het bed.

Lips moest wel terugdenken aan de hoge heren in Den Haag en de machteloosheid die doorklonk in hun zoveelste persconferentie. Met die bedremmelde zucht: “Ik begrijp: dit valt gewoon tegen.” Had het geholpen als ze uitgebreid hadden stilgestaan bij de vraag waar we het allemaal voor doen? Iets meer ontzag voor het virus en het zware werk in de zorg, zoals vorig jaar? Toen applaudisseerden we voor ‘de helden’. SBS6 noemt ze gewoon nog zo.

