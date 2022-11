BN’ers doen via Theo Maassen ‘auditie’ voor het audioboek van zijn zus Judith

Het is nog wel wat onduidelijk wat voor financiële vergoeding er tegenover staat, zegt Ilse Warringa. Maar ze ze is de moeilijkste niet; iets met consumptiebonnen is ook wel prima als zij wordt uitverkoren om het audioboek in te spreken van de roman Niet van hier van schrijfster Judith Maassen. Luizenmoeder- collega Diederik Ebbinge is niet heel goed bij stem. Hij wil toch een kans wagen.

Het boek van Maassen (59) is dinsdag verschenen. Ze vindt het schrijven soms moeilijk te combineren met haar werk als impresario voor broer Theo Maassen (55). Haar tweede roman gaat over de vondst van het dode dansmarieke Nannie en hoe een hechte gemeenschap reageert op buitenstaanders. Het verhaal wordt verteld vanuit een excentrieke dakdekker en een alleenstaande vrouw die ook wel ‘de heks’ wordt genoemd.

Tiktiktik

Judith Maassen debuteerde vier jaar geleden met Het nabestaan van Anna Portier. Ook toen wierp Theo Maassen zich al op als ‘broer van’ en als promotor van haar werk. In een recente opname van zijn podcast Ervaring voor beginners, waarin hij exact 60 minuten (tiktiktik op de achtergrond) praat met makers over de kunst van het maken, interviewt hij zijn zus. Over haar vroege liefde voor lezen en hoe die sinds zes jaar wordt gefnuikt door maculadegeneratie, een slijtage van het hoornvlies waardoor ze moet lezen met hulpmiddelen en naar audioboeken luistert. Navrant is dat daardoor haar schrijverschap is ontstaan, omdat ze niet zo makkelijk meer geabsorbeerd kan worden door boeken van anderen.

Nu heeft hij Nederlanders uit de kunstsector gecharterd om in een promofilmpje auditie te doen voor het audioboek van Niet van hier. Lineke Rijxman, Marisa van Eyle, Paulien Cornelisse, Hakim Traïda; ze wagen zich allemaal aan de openingszinnen. ‘Daar lag ze, in een greppel naast het asfalt, in haar rode dansmarieke-uniform. Onmiskenbaar dood. Nee, ik moet anders beginnen.’

Bij Cornelisse gooit kat Streep roet in het eten. Christine de Boer ( van Yentl en De Boer) barst in tranen uit, zo mooi vindt ze het, ‘echt heel mooi’. Ellen Parren (van Circus Treurdier) informeert: stel dat zij het wordt, is er dan bij eventuele, voor te lezen seksscènes een intimiteitscoach aanwezig? Furieus is de reactie van Monic Hendrickx, níét uitgenodigd. ‘Hé, waarom mag ík geen auditie doen? Hakim? Serieus? Sesamstraat-Hakim? Ik heb vier Gouden Kalveren, hè!’

Niet van hier, Judith Maassen; Querido, € 22,99, 188 blz.