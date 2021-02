BN’ers bespraken hun seksleven zonder in aanstellerig exhibitionisme te vervallen

De Spuiten en Slikken Sekstest 2021, NPO 3.

Lips is niet een enorm spelletjesmens. Van quizzen moet hij weinig hebben, vooral omdat zijn parate kennis het laat afweten als het erop aankomt. Gisteravond was in dat opzicht geen verrassing. Bij De Spuiten en Slikken Sekstest 2021 had hij meer dan de helft van de vragen fout. En toch had hij het naar zijn zin. Want al was de uitzending met bijna anderhalf uur wat aan de lange kant, het was boven alles goede en vooral originele televisie.

Zonder enige gêne, zonder taboes en vooral zonder flauwe oehlalagrappen maakten Jurre Geluk, Dzifa Kusenuh en Emma Wortelboer een vrolijk en ontspannen programma. Leuke weetjes, nutteloze feitjes en gekkigheid (kutcakes en Kim Hollandsokken voor de gasten) werden afgewisseld met een psychologe die duiding en enige diepgang bracht. We zaten per slot van rekening bij de publieke omroep.

Zo kregen we een en ander mee over nieuwe wetgeving tegen verkrachting, de risico’s van sexting, het bestrijden van geweld tegen lhbtq’s en het tegengaan van de orgasmekloof. Er was een hoop diversiteit en het belang van instemming werd uitvoerig onder de aandacht gebracht.

Saai werd het bijna nooit. Mevrouw Lips haakte af toen Geluk een paar haken door zijn rug liet piercen, (“Don’t try this at home,” zei Kusenuh er nog wel bij), maar toen was de avond al bijna verstreken. Lips moest erg lachen om rapper Poke, die ‘nu’ antwoordde op de vraag wanneer hij zijn meest awkward boner had gehad.

Bewonderenswaardig was hoe relaxed de BN’ers die aan de quiz meededen hun seksleven bespraken en vrijwel nooit vervielen in aanstellerig exhibitionisme.

Het was een volwassen programma en een schoolvoorbeeld van nuttige seksuele voorlichting, zonder door de knieën te gaan. Een lichtpuntje te midden van het gesomber over wappies, relschoppers en het kafkaëske vaccinatiebeleid, uitgezonden op primetime.

