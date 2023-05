Bloedbonje bij De Telegraaf en de schijnheiligheid van Coldeweijer

Vlogger Yvonne Coldeweijer verlaat de rechtbank na een kort geding, tegen haar aangespannen door Rachel Hazes. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Onlangs werd ik benaderd door een HvA-student die voor zijn opleiding Creative Business een filmpje maakte over ‘Yvonne Coldeweijer en de invloed van haar nieuws op jongeren’. Hij zocht iemand die dit fenomeen kon duiden. De nieuwe verhoudingen in de journalistiek werden hier pijnlijk zichtbaar, maar omdat ik de beroerdste niet ben zegde ik toe.

En zo beantwoordde ik een half uur lang vragen over juicekanalen, besprak alle details van de casus-Hazes en de schermutselingen tussen Lil Kleine en Jamie Vaes, en om alles nog een beetje gewicht mee te geven lardeerde ik mijn verhaal met termen als ‘paradigmaverschuiving’ en ‘narratief’ en schudde ik een – waarschijnlijk verkeerd gebruikt – citaat van Socrates uit m’n mouw. “We roddelen om onze sociale normen te herijken, en onze positie binnen de groep te bestendigen,” hoorde ik mezelf deftig proclameren, en zo leek het allemaal nog heel wat.

Kleinburgerlijke schijnheiligheid

En toch voelt het altijd wat viezig, als je na het geïrriteerd wegswipen van de loeiordinaire sweatshopjurkjes verlekkerd de privéproblemen van radio-dj’s tot je neemt, die ook nog eens worden overgoten met een saus van kleinburgerlijke schijnheiligheid en woestmakende hypocrisie. Coldeweijer, wier messiascomplex gelijke tred houdt met haar bankrekening, profileert zich met steeds minder zelfspot als het nationaal geweten op het gebied van huwelijkse trouw, waarbij de vaststaande rollenpatronen (man = schuinsmarcheerder en klootzak, vrouw = slachtoffer en zielig) een weinig progressief wereldbeeld tonen.

“Neemt Het Parool de nieuwtjes van Yvonne Coldeweijer wel eens over?” wilde de HvA-student van me weten. Nee, natuurlijk niet, antwoordde ik snel. Of nou ja, ‘alleen als het nieuwswaardig is en relevantie heeft’. Ik wist niet precies wat ik daarmee bedoelde, maar het klonk goed. Dat de afgelopen weken op de redactie nog net geen flowchart aan de muur hing om de laatste ontwikkelingen in de Marc-Marie Huijbregts-, Aaf Brandt Corstius-, Gijs Groentemansaga bij te houden liet ik maar even onvermeld. Had de krant ook niet gehaald, want niet nieuwswaardig.

‘Wel heel gezellig’

Dat er bij De Telegraaf bloedbonje is over de benoeming van twee nieuwe hoofdredacteuren Kamran Ullah en Esther Wemmers, waardoor de redactie het vertrouwen in de directie heeft opgezegd, werd ook niet breed uitgemeten. Andere krant, ander publiek, vooralsnog onvoldoende relevant. Juicy is het wel: een deel van de onvrede komt naar verluidt voort uit de band tussen Wemmers en scheidend hoofdredacteur Paul Jansen, die ‘volgens ingewijden’ in het verleden iets te ‘innig’ zou zijn geweest. Of, zoals De Telegraaf het zelf zou omschrijven: ze hadden het ‘wel heel gezellig’.

Wie zich wél vastbijt in dat verhaal is de door de wol geverfde mediaverslaggever en kuitenbijter Mark Koster, die eerder ook al roerde in de beerput van de NPO en de familie De Mol, en die bovendien een podcast heeft met Yvonne Coldeweijer, wat een fascinerende hybride vorm van klassieke journalistiek en nieuwerwetse roddel en achterklap oplevert. “Tekenend voor de paradigmaverschuiving die nu plaatsvindt,” had ik de HvA-student willen zeggen. Maar ook dat had ongetwijfeld de eindmontage van zijn video niet overleefd, net als mijn Socrates-quote trouwens.