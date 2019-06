Blendle stopt met losse artikelen; straks alleen nog abonnement

Blendle begon vijf jaar geleden als een tamelijk revolutionair systeem: via het platform konden liefhebbers van journalistiek losse stukken uit kranten en tijdschriften kopen. Door Blendle zat je niet meer vast aan een abonnement op een beperkt aantal titels, maar kon je zowel een fijne reportage uit Het Parool als een column uit de Vogue en een interview uit HP/De Tijd aanschaffen. Betalen deed je per artikel. De prijs hing af van de grootte van het stuk, variërend van een cent tot een euro.

Nu komt er een einde aan het kopen van losse artikelen. Het bedrijf zet vol in op abonnementsdienst Blendle Premium, dat al sinds 2017 bestaat. Voor een tientje per maand kun je onbeperkt lezen in aangesloten kranten en bladen, het archief doorbladeren en luisteren naar de ingesproken artikelen van Blendle Audio. Volgens oprichter Alexander Klöpping gaat het goed met Premium: gebruikers zijn actiever, geven meer geld uit en zijn blijer dan degenen die nog voor de losse stukken betaalden. Vandaar dat nu geheel wordt overgestapt naar het abonnementsmodel.

“Er zijn steeds meer bedrijven die een abonnement aanbieden,” zegt Klöpping in een aankondigingsvideo. “Spotify, Netflix, Storytel, hell, zelfs fietsen met blauwe voorbanden worden tegenwoordig in abonnementsdienst aangeboden. Uitgevers zijn natuurlijk de uitvinders van die abonnementsdiensten, maar de rest hobbelt er een beetje achteraan.”

Personalisatie

Volgens Klöpping zit de aantrekkingskracht van die diensten ‘m erin dat mensen overal toegang tot hebben, maar toch een op hen toegespitst aanbod voorgeschoteld krijgen. “Dat willen jongeren in steeds grotere mate: personalisatie en aggregatie.” Ook wat betreft Blendle zou dat kunnen werken, zegt Klöpping. Naast een kerngroep die een abonnement op één krant of tijdschrift neemt, zijn er volgens hem een heleboel mensen die best willen betalen voor journalistiek, maar niet vast willen zitten aan een titel.

Dat Blendle de mooie plannen om kwaliteitsjournalistiek beter te ontsluiten nu nog niet waarmaakt, beaamt Klöpping. “Inmiddels verdienen we een berg kwartjes met betalen per artikel, maar zelfs met die enorme berg met kwartjes is het ons nog niet gelukt het bedrijf winstgevend te maken. En dat zou ik toch op een gegeven moment ook wel willen.”

Blendle krijgt bovendien een make-over: bladeren door de pdf-versies van kranten is er vanaf nu niet meer bij. Gebruikers worden aangespoord op onderwerp zoals opvoeding, liefdesleven of wetenschap te gaan selecteren, of kunnen in een journalistiek genre zoals columns gaan spitten. Swipen door tijdschriften kan nog wel. Ook blijft de redactie dagelijks de beste of opmerkelijkste stukken uit de media tippen. Tegoed kan tot en met zondag 1 augustus opgemaakt worden. Wat toch nog open blijft staan, kan ingeruild worden voor een abonnement.