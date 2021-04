Blader of swipe door de krant in onze vernieuwde mobiele app met de Digitale Editie

De Digitale Editie in de mobiele app van Het Parool. Beeld -

Alles van Het Parool zit nu in één mobiele applicatie (iOS of Android). Lezers kunnen onderin de navigatiebalk wisselen tussen verschillende leesopties. Wie de app opent, start bij het laatste nieuws.

Achter de Editie-knop in de navigatiebalk zit de Digitale Editie, die tot nu toe alleen op tablet beschikbaar was. In de Digitale Editie vindt u alle artikelen uit de krant van vandaag. Bovenin vindt u de Klassieke Editie, de pdf-weergave van de papieren krant (‘Blader door de papieren krant’). Daaronder, vanaf ‘Voorpagina’, vindt u de Digitale Editie, waarin alle artikelen uit de krant per katern op een rij zijn gezet. Hier kunt u naar links swipen om alle verhalen binnen het katern te ontdekken.

Archief

De Editie heeft ook een archief, met alle kranten van de afgelopen week. Het archief is te vinden door linksboven in de Editie op de datum te klikken en vervolgens een Editie naar keuze te selecteren.

Voor de abonnees die zijn ingelogd, blijft alles onbeperkt toegankelijk. Niet-abonnees kunnen een aantal keer gratis kennismaken met de Klassieke en Digitale Editie van Het Parool.

De Editie is op doordeweekse dagen beschikbaar vanaf 13.00 uur en op zaterdag vanaf 05.00 uur. De dagelijkse Digitale Editie van Het Parool is ook beschikbaar in een web-versie.