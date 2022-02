Bladen zijn dood, radio is dood, tv is dood? Nee hoor, vindt Streetlabs Stijn van Vliet

Streetlab, met v.l.n.r Jasper Demollin, Tim Senders, Stijn van Vliet en Daan Boom Beeld KNO-NCRV

We kenden al de Jan, de Linda en de Wendy op papier, maar nu is er ook De Stijn, in audio. Een radioprogramma bomvol rubrieken, net zoals in papieren magazines. Zo is er als tegenhanger van de Megahit de Minihit, waarover Van Vliet – bekend van tv-programma Streetlab – in zijn eerste show al grapte: “Nu The Voice geen optie meer is, moeten wij maar kans bieden aan nieuw talent.” Een andere opvallende rubriek is de kortste column, waarin luisteraars één woord krijgen om hun dag te duiden.

Waarom Van Vliet graag een magazine op de radio wil maken? “De wereld verandert. Ze zeggen wel eens: de bladen zijn dood, de radio is dood, de televisie is dood. Het is allemaal dood. Maar dat is natuurlijk niet zo, dingen verschuiven. Er komt heel veel on demand en online. Ik vind het leuk om alles te combineren. Dus dan halen we ook bladen eens een keer naar de radio.”

Van Vliet brak door in 2014, toen hij met drie vrienden het programma Streetlab begon. Met Jasper Demollin, Daan Boom en Tim Senders voerde hij sociale experimenten uit op tv en dat resulteerde zelfs in een nominatie voor de Gouden Televizier-Ring. Van Vliet haalde diverse stunts uit, zoals ongemerkt meetrainen met FC Utrecht en Schalke 04.

Waakvlammetje

Radio is zijn nieuwe ambitie, maar dat betekent niet dat hij zijn vrienden van Streetlab niet meer spreekt. Ze werken hard aan een nieuw programma en geven elkaar bij soloprojecten eerlijke feedback. Van Vliet: “Na mijn eerste aflevering kreeg ik van hen ook meteen berichtjes. Doordat we elkaar zo goed kennen, horen zij precies welke dingetjes beter kunnen.”

Zijn liefde voor radio, waar de Utrechter al sinds zijn jeugd door is betoverd, bloeide ook op door een van zijn goede vrienden. Hij werd afgelopen zomer gevraagd met Streetlab-collega Daan Boom in de middag in te vallen bij 3FM. Er was al een waakvlammetje gaan branden nadat hij eerder met andere vriend en collega Jasper Demollin de podcast De Zelfhulpboekenkast had gemaakt voor de zender. “Maar nu ging er een wereld open. Ik heb een nieuwe passie ontdekt.”

Prut

Een liveprogramma maken zorgde voor bijna kinderlijk enthousiasme bij Van Vliet, die normaal gesproken vrij nuchter is. “Radio maak je op het moment zelf. Als de luisteraar iets prut vindt, dan laat die dat direct weten. Niet zoals bij de tv, dan maak je wat en krijg je veel later reacties. Dan denk je: ik was zelf eigenlijk alweer drie maanden verder met mijn leven.”

De vorm van zijn radiomagazine en het beeldende vertellen door Van Vliet doen een beetje denken aan Stefan Stasse, zijn 61-jarige collega bij KRO-NCRV die vorige maand, tijdens het Gouden RadioRing Gala, de Oeuvre Award ontving. “Ik zou graag een leerling van Stefan willen zijn,” reageert Van Vliet enthousiast op die vergelijking. “Ik vind De Staat van Stasse een heel fijn radioprogramma. Wat hij maakt is een soort theater op de radio. Ik wil zeker niet de nieuwe Stefan worden, maar ik merk wel dat we dezelfde bloedgroep hebben.”

Dat is voorlopig nog alleen te horen op de late zondagavond op 3FM. “Misschien mag ik als ik me goed ontwikkel in de toekomst iets meer maken. Maar eerst hier maar eens heel goed in worden.”

De Stijn, elke zondag tussen 22.00 en 00.00 uur op NPO 3FM.

Multitalent Stijn van Vliet Stijn van Vliet (30) is vanaf zijn dertiende al bezig met het maken van (theater)programma’s. In 2008 won hij met Daan Boom en Jasper Demollin de Kunstbendeprijs met absurdistisch cabaret, een jaar later kreeg hij de prijs voor beste acteur tijdens het 48 Hour Film Project voor zijn rol in Onscherp. Tijdens zijn studie sociale wetenschappen volgde hij ook de BNN University, en vanaf 2014 maakte hij samen met Boom, Demollin en Tim Senders het programma Streetlab, waarin ze sociale experimenten uitvoeren zoals ‘wie kan het langste een pijnlijke stilte laten vallen’ of ‘met welk accent kun je het beste een vrouw versieren’. Het programma is, met name onder een jonge doelgroep, een groot succes. Met Daan Boom schreef Van Vliet in 2017 in een tijdsbestek van 48 uur de roman Polderglamour. Een jaar later kondigde hij aan zijn televisiecarrière te verruilen voor een bestaan als schilder, hij exposeerde in Utrecht met zijn werken in ‘naïeve popartschilderstijl’. Daarna keerde hij toch weer terug op televisie en nu is hij dus ook radio-dj.

Roelf Jan Duin