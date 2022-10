Black Crowes in Afas Live: lekker potje ouderwets rocken op de maandagavond

The Black Crowes, met zanger Chris Robinson en gitarist Rich Robinson, maandag in Afas Live. Beeld Paul Bergen

Zou het ooit nog goed komen tussen Liam en Noel Gallagher? Fans die al lang wachten op een reünie van Oasis, zal het wellicht hoopvol stemmen dat ook The Black Crowes weer bijeen zijn. Na jaren van onmin tussen de broers Chris en Rich Robinson toert de Amerikaanse groep weer de wereld rond.

De directe aanleiding voor de gebroeders Robinson om in 2020 toch weer de krachten te bundelen, was dat het toen dertig jaar geleden was dat Shake Your Moneymaker verscheen, het debuutalbum van The Black Crowes. Corona was een lelijke spelbreker in de bijbehorende jubileumtour, maar na twee afgelastingen is dan eindelijk toch Amsterdam bereikt.

Complete kroeg

In Afas Live is op het podium een complete kroeg nagebouwd. Aan het begin van de show gooit een dame een muntje in de jukebox, waarna Elmore James’ Shake Your Moneymaker klinkt, de bluesklassieker waaraan het album van The Black Crowes zijn naamt ontleent, maar die daarop niet wordt gecoverd.

Het gebeurt vaker dat groepen oude albums in hun geheel live uitvoeren. Niet altijd pakt dat geslaagd uit, want de spanningsboog van een album is een andere dan die van een concert. Maar Shake Your Moneymaker lijkt gemaakt voor zo’n live-uitvoering. Steviger werk en ballads wisselen elkaar prima af, vullers bevat het album niet.

Broedertwisten

Het debuutalbum van The Black Crowes verscheen in een tijd dat house net bovengronds kwam en hiphop zijn zegetocht begon. De gitaarmuziek van The Crowes, geënt op de bluesrock van de vroege jaren zeventig, stond daar volledig haaks op, maar de groep bereikte er een groot publiek mee.

In het verleden wilde het bij The Black Crowes op het podium nogal eens een zootje zijn, vanwege die broedertwisten, maar ook vanwege gretig gebruik van drank en drugs. Anno 2022 zijn The Crowes, met de broers Robinson als enige overgebleven originele leden, een strak spelende, hechte groep.

Gedraai met het achterwerk

Gitarist Rich Robinson lijkt zich niet erg druk te maken, maar zijn zingende broer Chris werkt zich de hele avond uit de naad. Hij doet in zijn bewegingen denken aan Mick Jagger in pakweg 1972 (de handjes koket op de heupen, veel gedraai met het achterwerk), maar hij klinkt heel anders: rauwer, wilder en ook soulvoller.

Dat laatste hoor je in de cover van Otis Reddings Hard to Handle, maar ook later op de avond, als de groep ander repertoire speelt, in een verrassende, bluesy versie van Papa was a Rolling Stone van The Temptations, waarin Chris Robinson mondharmonica speelt.

Niets mis mee, zo’n partijtje ouderwets rocken op de maandagavond. Maar de barman die de hele avond achter die nagebouwde bar op het podium blijft staan, heeft het rustig. Niemand van de bandleden bestelt iets bij hem.