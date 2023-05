Björn van Abba: ‘Wij beschouwen Nederland als Abbaterritorium’

Björn Ulvaeus. Beeld Europa Press via Getty Images

Een blauw jasje over een zwart T-shirt, een spijkerbroek, een hippe bril, het haar geverfd en aan de voeten zwarte sokken onder opvallende gele Birkenstocksandalen. Björn Ulvaeus is 78, maar oogt erg fit. Soepel neemt hij plaats op een laag, rood, kuipbankje in zijn appartement op de derde etage van een statig pand in de ambassadebuurt van Stockholm. Het is een knus appartement met een visgraten vloer, twee open haarden, vloerkleden en veel kunst aan de muur.

Voor hem, op een kast in de woonkamer, staat een pick-up met wat elpees ernaast. Traveller van Chris Stapleton, maar ook Revolver van The Beatles en Rumours van Fleetwood Mac. Muziek is de levensader van de Ulvaeus, die tien minuten eerder op deze doordeweekse middag nog ‘gewoon’ aan het werk was.

Achter zijn laptop in zijn woonkeuken, waar de messen en pannen aan de muur hangen, voerde hij zakelijke telefoongesprekken in het Zweeds en Engels. “Zo houd ik mijn hersenen in vorm,” zegt hij met een lach. “Ik voel me goed en blijf lichamelijk fit door veel te bewegen en dagelijks mijn oefeningen te doen.”

In de stemming om te dansen

De aanleiding om bezoek uit Nederland thuis te ontvangen, is de komst van een groot muziek- en dinerevenement te Rotterdam. Mamma Mia! The Party ontstond in Stockholm maar komt, na Göteborg en Londen, vanaf september 2024 gedurende tien weken naar Rotterdam. “Ik merkte dat bezoekers van de musical Mamma Mia! na afloop in de stemming waren om te dansen, maar daar niet de gelegenheid voor hadden. Hier kan dat wel, terwijl je zit te eten speelt zich om je heen het verhaal af en natuurlijk hoor je veel Abbamuziek tussendoor,” vertelt Ulvaeus, die het concept zelf bedacht en het scenario deels schreef. “Het eindigt met een discofeest. Sommige mensen blijven wel vier, vijf uur hangen.”

De uitbreiding naar Rotterdam staat niet op zichzelf. Ulvaeus wil het concept naar Kopenhagen, New York en Tokio brengen. En natuurlijk is er sinds vorig jaar Voyage in Londen, het liveconcert met een virtuele band.

“De Abbatars,” zegt Ulvaeus, die voorzitter is van Cisac, de overkoepelende organisatie voor componisten en songwriters, en een bijzondere interesse heeft in kunstmatige intelligentie. “Daar ben ik veel mee bezig. De kansen die het brengt, maar ook de gevaren ervan, het is een ongekende revolutie die een nieuwe muziekindustrie gaat creëren. Vergelijk het met de introductie van internet, hoewel dit misschien nog wel een fundamentelere verandering gaat zijn.”

Tekst gaat verder onder de video

Met de Abbatarshow in een speciaal gebouwde arena in Londen, loopt Abba voorop in de digitale ontwikkelingen. Ook dat concept wordt uitgebreid, vertelt hij. “Eén locatie in Europa lijkt ons voldoende, we willen het graag nabouwen in Las Vegas en Singapore. Die Abbatars zijn nu al levensecht, maar er komen nog zoveel mogelijkheden aan. Je zou mijn Abbatar met kunstmatige intelligentie kunnen voeden met alles wat ik ooit heb gezegd, geschreven en gezongen. Hij weet al hoe mijn lippen bewegen als ik spreek, het moment dat hij als Björn live met het publiek in gesprek kan gaan is niet ver weg meer.”

Musical over Pippi Langkous

Ulvaeus, die vorig jaar zijn tweede huwelijk (na dat met Abbalid Agnetha Fältskog) na 41 jaar zag stranden, heeft nog meer plannen voor Nederland. “In juni heropen ik hier in Zweden Pippi at the circus, een musical over Pippi Langkous waarvoor Benny (Andersson, red.) en ik de muziek hebben geschreven. Zij is ook populair in Nederland, hebben jullie een theater met een circusvorm?”

De vader van vier kinderen en opa van drie kleinkinderen is behalve begenadigd muzikant ook een slimme zakenman, die zijn achterban goed weet te vinden. “Nederland was het eerste land waar wij met Abba heen gingen buiten Scandinavië. We hebben heel veel televisiewerk gedaan in Nederland en beschouwen jullie land als Abbaterritorium. Ik zal het komende jaar een paar keer jullie kant op komen. Ik hoop voor Mamma Mia! The Party bij de casting en later bij de repetities te zijn. De openingsavond woon ik zeker bij.”

Voyage

Met de andere drie Abbaleden heeft Ulvaeus sporadisch contact, nu weer iets minder dan twee jaar terug toen het nieuwe album Voyage verscheen. Hoe leuk en lucratief dat ook was, het was echt het slotstuk. “Dat was zeker ons laatste album. Niet onze laatste activiteit, want nu moeten we gaan nadenken over volgend jaar, wanneer het vijftig jaar geleden is dat we met Waterloo het Eurovisiesongfestival wonnen.”

Dankzij landgenote Loreen en haar hit Tattoo wordt dat feestje in elk geval in eigen land gevierd. “Geweldig, toch? Ons jubileum en het songfestival in Zweden vallen prachtig samen. Ja, dat is toeval. Ik weet dat er mensen zijn die er opzet achter zien, maar het is niet gepland. Ik ben blij dat Loreen heeft gewonnen, al heb ik het zelf helaas gemist. Ik was aan het schrijven die avond. Ik heb haar wel zien optreden in onze nationale voorronde, dus ik ben bekend met haar act en haar lied.”

Het kan niet anders of Abba moet volgend jaar een rol krijgen op het songfestival. “Hopelijk in Stockholm, onze thuisstad,” geeft Ulvaeus alvast een voorzet. “Abba en het songfestival horen bij elkaar en volgend jaar al helemaal. Hoe we het gaan doen? We hebben nog geen idee. We gaan daar nu pas over nadenken. Onze platenmaatschappij begon er onlangs ook al over. We moeten er iets mee, het zal geen heruitgave worden, dat vinden we heel erg saai. We moeten vindingrijker zijn.”

Optreden willen ze niet meer, zelfs niet bij deze gelegenheid. Of het moeten de Abbatars zijn, dat kan natuurlijk wel. “Daar zullen we ook over nadenken. Ik ben vooral heel blij dat we dit volgend jaar kunnen vieren, het voelt onwerkelijk dat het al vijftig jaar geleden is.”

Wanneer het gesprek ten einde is, loopt Ulvaeus door de crèmekleurige houten ensuite deuren naar zijn woonkeuken, waar op het marmeren blad van de eettafel zijn laptop staat. Hij is nieuwsgierig naar foto’s van Carré, dat beschikt over de voor Pippi Langkous gewenste circusvorm.

“Oh, dit is perfect!,” roept hij zodra hij het interieur van het befaamde theater ziet. Stap één naar zijn volgende Nederlandse activiteit is weer gezet. “Dit is helemaal wat ik nodig heb, denk je dat we dit kunnen afhuren?”

Scènebeeld uit Mamma Mia! The Party in Stockholm. Beeld Luke Dyson

Tickets voor Mamma Mia! The Party zijn vanaf dinsdag hier te koop