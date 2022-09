Björk duikt de diepte in met basklarinetten en gabberhouse op nieuw album Fossora

Het nieuwe album Fossora van Björk. Beeld -

Haar stem is in de loop der jaren wat zwaarder geworden, maar nog altijd klinkt er iets meisjesachtigs in door, iets kinderlijks zelf. Toch is Björk Guðmundsdóttir, wereldwijd bekend als kortweg Björk, al 56. Dat is een leeftijd waarop je te maken krijgt met het grote loslaten, ook in het verre IJsland

Björks dochter ging het huis uit. Een paar jaar eerder overleed haar moeder. Het legenestsyndroom en de rouw inspireerden haar in belangrijke mate bij het maken van Fossora. Vraag niet hoe ze het doet, maar op het album koppelt ze het verdriet aan een fascinatie voor het ondergrondse leven zoals zich dat afspeelt in de natuur.

De albumtitel is een zelfbedachte vrouwelijk variant van fossor, Latijn voor graver. De titel van de song Mycelia verwijst naar de ondergrondse netwerken van schimmeldraden die in bossen een geheel eigen wereld lijken te vormen. Een andere veelzeggende titel is Fungal City – schimmelstad.

Zoeken naar een melodie

Bij al dat gegraaf hoort diep rommelende, aards klinkende muziek. Daar komen nogal wat basklarinetten aan te pas, maar we horen ook diepe elektronische beats. Björk werkt op Fossora samen met onder meer Gabber Modus Operandi, een Indonesisch duo dat traditionele gamelanmuziek combineert met, jawel, Nederlandse gabberhouse.

Verwacht op Fossora geen hits à la Human Behavior of It’s Oh So Quiet, Björk gaat hier echt de diepte in. De muziek is meer kunst dan pop, meer Muziekgebouw dan Paradiso, meer ploinkboink dan lalala. Een traditionele popsong is in de verre omgeving niet te ontdekken. Het is zelfs zoeken naar een melodie die houvast biedt

Het album mag bij een een eerste verkenning nogal ondoorgrondelijk lijken, maar vaker luisteren loont. Fossora is een inventief muzikaal bouwwerk. Vooral sonisch valt hier veel te beleven. De zangeres zelf raadt aan de plaat niet via de koptelefoon te beluisteren, maar gewoon thuis, lekker hard via de luidsprekers (waarbij ze mogelijk vergeet dat IJslanders doorgaans wat minder dicht op elkaar wonen dan vastelanders).