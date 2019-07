Bizar: en toen pakte de bruidegom een keukenschaar

Trouwen in het buitenland, SBS6. Beeld sbs6

Of Lips zich na al die realitypulp nog schaamt voor de medemens? Zelden. Na uren vol naakte of vreemde lichaamsdelen, ongewilde tatoeages, seks en geruzie is er toch een bepaalde mate van immuniteit opgetreden. De nieuwe gênante televisiemomenten zijn subtieler; en vaak betreft het mensen die zichzelf reuze beschaafd vinden. Zoals Bryan en Cindy in het nieuwe SBS-programma Trouwen in het buitenland, waarin Hollandse krenterigheid een geheel nieuwe dimensie kreeg.

Cindy en Bryan gingen dus trouwen. All-inclusive aan de Turkse Rivièra, zodat ze voor een zacht prijsje de hele bups konden volproppen en -gieten (‘heeft iedereen een bandje?!’). Ze waren alleen even vergeten dat plan bijtijds met de hoteleigenaar te bespreken. Eenmaal daar was de man behoorlijk sportief: de bruidstaart die vanuit Heerlen was meegezeuld mocht in de koeling, hij wilde best wat meubilair uitlenen voor een ceremonie op het strand. Maar voor een buitenbarbecue moest toch echt worden bijbetaald.

Wat deed die vent nou moeilijk – ze vroegen het toch netjes? En dus trokken Cindy en Bryan hun eigen plan.

Met in elkaar geflanste bordjes (‘private party’) joegen ze de gasten van het strand, de ligbedden dienden als barricades om strandlopers te blokkeren. Lips stond perplex toen de bruidegom een keukenschaar pakte en de bloemperken uit de hoteltuin te lijf ging voor een bruidsboeket (‘dat groeit wel weer aan’).

Die buitenbarbecue moest en zou er uiteraard komen, en werd dus bij de lokale supermarkt ingeslagen. Cindy was nog geen 130 euro kwijt voor 34 mensen, maar vond het toch wel fijn dat iedereen een steentje bijdroeg – want op die extra kostenpost had ze niet gerekend. Zou ze haar gasten achteraf een tikkie hebben gestuurd?

