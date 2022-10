Bitcoinbelievers zijn blind voor eigen egoïsme

Inmiddels zijn er een hoop buitenlandse bitcoinbelievers in El Salvador neergestreken. Beeld NPO

Lips zat zich weer eens ouderwets kapot te ergeren. Hij keek Electric Avenue: Bitcoin Beach, een korte maar boeiende documentaire van Nicolaas Veul. Die was afgereisd naar El Salvador, het land waar de bitcoin sinds een paar jaar geldt als officieel betaalmiddel. Het was niet Veul die zo irriteerde, het waren die vreselijk zelfingenomen cryptowappies die onder het mom van ‘vrijheid’ hun bitcoingeloof proclameerden, maar volledig blind waren voor hun eigen egocentrisme en neo-kolonialisme.

El Salvador is een straatarm land, dat op de bitcointrein is gesprongen in de hoop mee te kunnen liften op de cryptokoorts die de afgelopen jaren uitbrak. Sinds de Bitcoin werd ingevoerd als geaccepteerde munt is deze tweederde van zijn waarde verloren, maar dat weerhoudt president Nayib Bukele er niet van om stug vast te houden aan wat volgens hem de redding van zijn land is. Bukele (41) ziet eruit en praat als de vele aalgladde ‘finfluencers’ die op Instagram vertellen dat je miljonair kunt worden zonder te werken.

Inmiddels zijn er een hoop buitenlandse bitcoinbelievers in El Salvador neergestreken. Zij hebben geprofiteerd van de astronomische waardestijging van de digitale munt en daar een soort geloof omheen gebouwd. “Verander het geld, verander wereld,” zegt er eentje. Vrijwel allemaal zijn ze antivaxers, de overheid is immers de vijand in hun libertarische wereldvisie. Belastingontduikers zijn ze ook, zo werd duidelijk.

Met hun bitcoins kopen ze grond op om hippe koffiebarren en ecoboerderijen te starten, maar de meeste Salvadoranen profiteren niet van de bitcoinmanie in hun land: wat moet je met een digitale munt die zomaar 20 procent van zijn waarde kan verliezen als je sowieso nauwelijks geld, laat staan internet hebt? “We leven in extreme armoede, bitcoin gaat ons niet helpen,” zegt een boer wiens land hem ontnomen wordt. De bitcoingemeenschap heeft er lak aan.

Reageren? hanlips@parool.nl.