Biografie van acteur Jeroen Willems verschijnt tien jaar na zijn overlijden

Jeroen Willems overleed in 2012 onverwacht aan de gevolgen van een hartaanval. Beeld ADN Beeldredactie

Mieke Koenen werkte ruim vijf jaar aan het boek, dat in eerste instantie in 2019 had moeten verschijnen. Voor de publicatie mocht Koenen gebruikmaken van de archieven van het Theaterinstituut Nederland en de persoonlijke archieven van collega’s en vrienden van Willems.

De auteur kreeg ook toestemming van de familie om de persoonlijke nalatenschap van Willems in te zien, met onder meer scripts met persoonlijke aantekeningen. Daarnaast hield Koenen interviews met collega’s uit de verschillende periodes uit zijn leven. Onder meer Monic Hendrickx, Marcel Musters, Johan Simons, Gijs Naber, Thekla Reuten en Simon de Waal werkten aan het boek mee.

Zangtalent

Jeroen Willems overleed op 3 december 2012 op vijftigjarige leeftijd onverwacht aan de gevolgen van een hartaanval. Hij zakte in elkaar op het podium van theater Carré, waar hij repeteerde voor een jubileumvoorstelling. Willems werd beschouwd als een van de beste acteurs van Nederland.

Hij was te zien in tientallen films (Nynke, Ocean’s Twelve en Boven is het stil) en tv-producties (Bij nader inzien en Bij ons in de Jordaan) maar vooral ook in theatervoorstellingen bij Theatergroep Hollandia, Het Zuidelijk Toneel en Het Nationale Toneel. Hiermee won hij vele prijzen. Hij werd onder meer bekroond met de Mary Dresselhuys Prijs en de Louis d’Or. Daarnaast ontving hij twee Gouden Kalveren voor zijn rollen in Majesteit en de thriller Cop vs Killer.

Willems was ook een zangtalent, zoals hij liet horen in de dramaserie Annie M.G. en in zijn legendarische vertolking op het podium van de chansons van Jacques Brel. Hij speelde op podia van Zaandam tot New York.