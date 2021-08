BinnensteBuiten doet terugverlangen naar de spannende Parade

De Gay Garden Club in BinnensteBuiten, NPO2. Beeld -

Dat het deze week Pride Week is, is vanwege corona helaas nauwelijks te merken in Amsterdam. Maar op de NPO kunnen ze het gelukkig wél uitgebreid vieren. Zelfs het brave KRO-NCRV-programma Binnenstebuiten had gisteren een heuse ‘Pride Special’ met drie reportages.

In IJmuiden werd rondgekeken in de riante woning van Marie en Suzanne, een stel dat hun achtergrond in de decorbouw niet had verloochend bij de inrichting van dit voormalige postkantoor. Zeer smaakvol allemaal, met als enige ‘gay element’ een regenboogdeurmat op het dakterras.

In de Amsterdamse Spuistraat ging culinair expert Alain Caron op bezoek bij gaycafé Prik, waar zijn eerste vraag luidde waarom het niet in de Reguliersdwarsstraat zat. Het pleit voor de tolerantie en gastvrijheid van de eigenaars dat ze alsnog een Pridecocktail mixten voor de brutale Fransoos – die hij vervolgens in één teug opdronk.

Het aardigst was een item over de Gay Garden Club, die 135 leden in heel Nederland blijkt te hebben. Allemaal mannen, legde hobbytuinier Ben Bakker uit, want ‘bij andere tuinclubs zit ik alleen tussen vrouwen en je hebt toch een andere belevingswereld’.

Tuinier Bakker bezat zelf in Overijssel een boerderij uit 1911 met liefst 9000 vierkante meter tuin, dus dat hij dagelijks vier uur kwijt is aan tuinieren verbaasde Lips – die zelf zijn handen vol heeft aan een bescheiden volkstuintje – geenszins. Met bijna aanstekelijk enthousiasme vertelde Bakker dat ‘tuinieren je hart volgen’ is en ‘stekjes uitzoeken het leukste van de tuinclub is’. Collega-gay gardener Hans biechtte op dat hij ook nog vogelaar is. “Mijn hart gaat sneller kloppen als ik een zwartkopje hoor.”

Lips vond het van een ontwapenende truttigheid maar miste stiekem toch een beetje de spannende outfits van de Canal Parade.

