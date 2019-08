Billie Eilish geeft fans op Lowlands wisselvallig optreden

Billie Eilish treedt op tijdens de tweede dag van de 27e editie van Lowlands. Beeld ANP

Was Lowlands getuige van de geboorte van een nieuwe wereldster? De festivalpopulatie hield er in elk geval vooraf ernstig rekening mee. Rondom het Alpha-podium verzamelde zich zaterdagmiddag meer publiek dan bij het best bezochte optreden van de eerste dag, dat van De Staat. Wie wilde er nou niet zien of Billie Eilish de hype zou waarmaken?

De 17-jarige streamingkoningin (Hit Bad Guy staat op Spotify op ruim 700 miljoen draaibeurten) is de heldin van iedere denkbare tiener op het terrein en zou de reikwijdte hebben om de Madonna van deze generatie te worden. Een niet geringe last om te dragen als je als post-puber in de coulissen wacht op de ontmoeting met zo’n 25.000 Nederlandse fans.

Noodweer

Fans bovendien die net gegeseld worden door het eerste echte noodweer van het festival. De striemende stortbui zorgde al vlot dat er in elk geval één record werd gebroken: dat van de meeste mensen ónder het dak van de Alpha-hangar. Op de vlucht voor de regen en tegen elkaar geperst voor het podium bleek de Alpha ineens twee keer zo veel mensen te kunnen herbergen.

Tweede record dat sneuvelde lag op het volumevlak: het geluid dat de jonge meisjes op de eerste rijen voortbrachten toen Eilish zich aan hen openbaarde, was zonder twijfel de hoogste toon van het hele festival.

Maar daar stond ze dan ook: in gifgroen gewaad over haar shorts met wijde pijpen. Een hoofdband met haar voornaam erop en haar haar geverfd in groen en zwart. Een blik vol branie op de massa en dan meteen die onweerstaanbare hit: Bad Guy is zonder meer een van de aanstekelijkste songs van deze editie van Lowlands. Is dit Eilish’ eigen Like a Virgin? Het zou zomaar kunnen. De volgepakte Alpha deint al na paar van die dreunende baslijn van voor naar en weer terug.

Maar dan: hoe geef je een optreden van een uur eigenlijk vorm? Het lijkt of Eilish het niet goed weet. Ze is energiek, stuitert over het podium en is niet bang het publiek nog wat verder op te jutten. Maar van een opbouw van de show is amper sprake. Het middenstuk is zelfs ronduit zwak. De reden is eenvoudig: Eilish heeft nog geen dozijn dragende liedjes bij elkaar. Een euvel dat zich vermoedelijk met de tijd zal laten verhelpen.

Wisselvallig

Een andere les uit het Madonna-handboek voor beginnende supersterren heeft Eilish wel uit haar hoofd geleerd: zingen is overrated. Eilish heeft een fijne zuchtende stem, maar die is – zeker als ze buiten adem raakt – te dun om de tweede helft van de menigte te bereiken. Zelfs met een dot echo op de microfoon wisselen goede en slechte momenten elkaar af. Eilish eindigt wel weer sterk. When the Party’s Over is een feestnummer van niveau.

Uiteindelijk laat Eilish een wisselvallige indruk achter. Met dit materiaal is ze eigenlijk nog te licht voor een prestigieuze plek in de programmering als deze. Een carrière van formaat hoort uiteraard in sprinttempo te beginnen. Maar Eilish moet oppassen dat ze niet te snel wil.