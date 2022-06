Billie Eilish gaat voorbeeldig om met opwinding in oververhitte Ziggo Dome

Billie Eilish was op het podium in de Ziggo Dome vrolijker en uitbundiger dan je zou kunnen verwachten op grond van haar platen. Beeld Matty Vogel

“Doe allemaal je ogen dicht,” zegt ze. “Adem in. Adem uit. Relax.” Het is geen yogajuf die een klasje toespreekt. Het is Billie Eilish, die een ontspanningsoefening doet met zo’n 17.000 fans tegelijk. Het ritueel zal een vast onderdeel zijn van de optredens van haar Happier Than Ever-wereldtournee, maar af en toe wat rust pakken is vanavond in de Ziggo Dome een meer dan goed idee.

Al anderhalve dag tevoren verzamelde het fanatiekste deel van haar Nederlandse aanhang zich voor de ingang van de zaal. En dat onder tropische temperaturen. Als zaterdagavond dan eindelijk het concert begint, stijgt de opwinding tot ver boven het kookpunt.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Fans van Billie Eilish zijn vooral vrouwelijk en jong (sommige zo jong dat ze in de Ziggo worden begeleid door pappa en/of mamma). Tezamen produceren ze héél veel geluid. Billiemania klinkt zoals lang geleden Beatlemania moet hebben geklonken.

De 20-jarige Amerikaanse zangeres gaat met al die opwinding voorbeeldig om. Voortdurend informeert ze of iedereen ok is, ze verzoekt de bezoekers om de zoveel tijd wat stappen terug te doen, vraagt de mannen van de security water uit te delen. En als er dan toch iemand flauwvalt, wijst zij de hulpverleners waar ze moeten zijn.

Vrolijk en uitbundig

Evengoed geeft Billie Eilish een van energie bruisend concert. Op het podium staat ook broer Finneas, haar vaste muzikale steun en toeverlaat, die vooral in de weer is met toetsenborden, maar ook gitaar speelt. Verder is er een drummer, en dat is het. Voor de rest moet Eilish het helemaal zelf doen, zo’n anderhalf uur lang.

Dat gaat haar goed af. Ze is op het podium vrolijker en uitbundiger dan je zou kunnen verwachten op grond van haar platen, waarop de hoofdzakelijk elektronische muziek donker en introvert kan zijn. Ze rent, springt en kruipt over dat reusachtige podium en staat in het tweede deel van de show ineens bovenop een hoogwerker achter in de zaal; met het apparaat zwiert ze dicht langs de fans op de tribune.

En ondertussen zingt ze, met een opvallend krachtige stem, over heel persoonlijke zaken als verdriet, somberheid en angsten. Uit de toewijding waarmee in de Ziggo Dome al die teksten zo goed als woord voor woord worden meegezongen (zelfs die van het nog niet eens uitgebrachte nummer TV), spreekt hoezeer haar fans zich herkennen in haar songs.

In een minitherapiesessie tussen twee songs in vraagt Eilish de concertbezoekers zich hun negatieve gedachten zo voor te stellen dat ze in een hand passen. “Open je hand en blaas ze weg!” Dit zou bij heel wat artiesten een akelig klef moment zijn, hier werkt het. En mooi: ook de nodige pappa’s en mamma’s staan fanatiek die rotzooi van hun hand te blazen.

Pop Billie Eilish Gezien 18/6, Ziggo Dome