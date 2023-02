Billie Eilish en Florence + The Machine bij eerste namen Lowlands, prijs ticket stijgt naar 300 euro

Beeld ANP

Ook Girl in red, Yungblud en King Gizzard & The Lizard Wizard zijn aan het affiche toegevoegd. De dj Charlotte de Witte staat op het Alphapodium, ‘waar ze de dag spectaculair afsluit’. Het Noord Nederlands Orkest krijgt dit jaar een herkansing. Tijdens de vorige editie werd het optreden van het orkest vrij abrupt geschrapt uit de programmering omdat de voorbereidingen voor het concert van Stromae langer duurden.

Vorig jaar vond het festival na een pauze van twee jaar weer plaats. Het festival werd twee keer geannuleerd vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Tijdens de vorige editie traden The Opposites, Burna Boy, Gotu Jim, Goldband, The Kooks, Oscar and the Wolf, Arctic Monkeys, Froukje, James Blake en Lewis Capaldi en Stromae op. Binnenkort worden meer namen bekendgemaakt.

Prijsstijging

De prijs voor een ticket is wel opnieuw flink gestegen, al beloofde Eric van Eerdenburg, de directeur van het festival, nog dat dat ‘niet weer 35 euro’ zou zijn. Toch valt de stijging hoger uit, met liefst 45 euro. Betaalde je vorig jaar nog 255 euro, dit jaar is dat 300 euro. In 2019 was het nog 210 euro voor een weekendkaart inclusief camping. Lowlands geeft mensen wel de kans om hun kaartje in vier termijnen te betalen. Ze kunnen zich daarvoor tot en met 24 februari aanmelden, mits het festival op het moment van aanmelding nog niet is uitverkocht.

De kaartverkoop voor Lowlands begint op zaterdag 4 februari om 11.00 uur.