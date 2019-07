Bill Clinton kon zich er toen makkelijk uit kletsen

The Clinton Affair, NPO2.

Lips dacht de eerste zin van The Clinton Affair al te kunnen ruiken (‘I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky’), maar ho maar. De zesdelige serie, sinds maandag dagelijks uitgezonden bij de VPRO, belooft een meticuleuze reconstructie te zijn van het seksschandaal rond president Bill Clinton en Monica Lewinsky, en is godzijdank niet voor die clichéopening gevallen. Tien punten.

Ruim vier uur tv-kijken leek Lips wat fors voor de twintig jaar oude affaire waar al zoveel over is gezegd, maar uit de eerste aflevering bleek dat de serie meer beslaat dan puur dat verhaal. Tientallen betrokkenen (journalisten, oud-collega’s, vertrouwelingen, advocaten) vertellen over de mislukte afzettingsprocedure tegen Clinton, te beginnen bij zijn eerste schreden als president.

Wat al snel opvalt: terwijl Bill zich hardmaakt voor vrouwenrechten en daar alle lof voor krijgt (hij neemt ze zelfs aan in het Witte Huis!), valt Hillary een ouderwetse portie snoeihard seksisme ten deel. Als ze wordt aangesteld om de medische zorg te hervormen, protesteren boze Republikeinen met borden: ‘Waarom neem je de bus? Vlieg weg op je bezem.’

Ook uitermate opmerkelijk om te zien is hoe makkelijk het eind jaren negentig nog was om de (beperkte) media – en daarmee de kiezers – omver te kletsen. Wanneer de eerste buitenechtelijke affaire uitkomt, zijn er slechts vier tv-zenders. De Clintons geven een strijdvaardig interview (“De meeste kijkers zullen dit best begrijpen”), en dat is dat.

Pas aan het einde begint Lewinsky uitgebreid te vertellen over haar eerste dagen als stagiaire – hoe ze een crush op haar baas kreeg, en hij daar op een listige manier gebruik van maakte. Zo bleek de eerste aflevering van The Clinton Affair een fijn opwarmertje voor het echte werk.

