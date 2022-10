Bilall Fallah en Adil El Arbi over hun Isis-film Rebel: ‘Tof, die rauw-realistische musicalstijl’

Bilall Fallah (l) en Adil El Arbi in mei in Cannes, voor hun film Rebel. Beeld Corbis via Getty Images

Rebel gaat over Syriëgangers, een onderwerp dat in de media vaak simplistisch wordt neergezet. Regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah vertellen over hun motivatie om een film over Syriëgangers te maken. In 2012 zagen ze plots jongeren die ze kenden verdwijnen en later in Isis-video’s opduiken. “Met deze film wilden we antwoorden vinden: hoe kan dat bij gewone mensen gebeuren? Hoe kunnen ze plots in een terroristische organisatie terechtkomen?”

De beweegredenen die het duo in hun jarenlange research vond, bleken complex. “De challenge was: hoe kunnen we alle emoties die we meemaken tijdens de research overbrengen in een film, zodat het een impact heeft op het publiek, zonder dat het te lang duurt.” Het antwoord: een aantal muzikale scènes, waarbij de hoofdpersonen hun gevoelens delen.

Afgelopen zomer besloot Warner Bros. om jullie film Batgirl niet uit te brengen. Over Rebel schreven jullie op jullie instagramaccounts: ‘Onze film wordt niet gecanceld’. Kunnen jullie er inmiddels om lachen?

Fallah: “Ik heb alle emoties wel doorgemaakt. Op de dag zelf kon ik niet geloven dat het echt gebeurde. Triest, geweend – bijna. Pissed geweest. Ik heb het nu wel een plek gegeven. En we zijn extra gelukkig nu: we hebben een film gemaakt, die komt uit en mensen kunnen die zien. We appreciëren het meer.”

El Arbi: “We hebben een film gemaakt, dat is op zich al een mirakel.”

Afhankelijkheid van grote studio’s brengt onzekerheid mee. Maken jullie daarom nog steeds films in België?

El Arbi: “Met Rebel hebben we totaal die creatieve vrijheid kunnen hebben. Tegelijkertijd willen we actiefilms maken, sciencefictionfilms maken. Dat kun je hier niet doen. Daarom willen we echt die afwisseling tussen kleine films en Hollywoodfilms.”

Fallah: “Ik denk niet dat we in Hollywood de kans hadden gekregen om dit te maken, dat zou te weird geweest zijn. Daarom komen we terug naar België, om dit soort risico’s te nemen.”

Over risico’s gesproken: een Isis-musical, dat klinkt tegenstrijdig.

El Arbi: “Muziek is een deel van onze identiteit, vooral Arabische muziek. Muziek, poëzie, dans is deel van de Arabische cultuur. En Isis was daar radicaal tegen. We wilden een soort Duizend-en-een-nachtverhaal vertellen, met onze Sjeherazade die ons meesleept in een episch verhaal naar een ander land, om zo een gruwelijke thematiek toegankelijker te maken. En het gaf de ons de gelegenheid veel te vertellen in een korte tijd. Het personage Kamal vertrekt naar Syrië. Je kunt een hele film maken over zijn beweegredenen of je kunt het in drie krachtige minuten vertellen met heel veel emoties in rap en dans.”

Fallah: “We hadden wel iets van: gaat dat werken, gaat dat niet werken? Tot in de montage was ik daar niet zeker van.”

Jullie hebben ontzettend veel in de film gestopt.

Fallah: “Ik heb persoonlijk mensen, vrienden waarmee ik ben opgegroeid, in ene keer zien vertrekken naar Syrië. Dat werden er steeds meer. Het was echt een fenomeen in Vilvoorde, waar ik vandaan kom. Dat was superconfronterend en pijnlijk, vooral omdat het gasten zijn zoals ik: Marokkaanse jongeren met een moslimachtergrond. Er zijn niet veel films of series hierover gemaakt vanuit een moslimperspectief. Meestal wordt het heel simplistisch geportretteerd: islam, radicalisme. Maar er zijn zoveel andere elementen. Al die complexiteiten, dat wilden we vertellen in één film.”

El Arbi: “Een soort tijdsdocument van wat er gebeurd is al die jaren.”

Still uit de film Rebel.

Ooit gedacht: meer muziek?

Fallah: “De laatste sequentie.”

El Arbi: “Die rap was er al, die zou de aftiteling zijn. Maar toen we de choreografie zagen van Sidi Larbi Cherkaoui, dachten we: dat werkt zo goed, we moeten eindigen met een dans. Tijdens het draaien hebben we even snel een extra dans gechoreografeerd en een extra decor gebouwd. Iedereen stressen. Een musical is niet gemakkelijk hè? Nu weten we waarom musicals allemaal Hollywoodfilms zijn. Die zijn nog moeilijker dan een actiescène.”

Is dat zo?

Fallah: “In actiescènes kan je nog improviseren, met musicalscènes moet iedereen op het ritme zijn.”

El Arbi: “Heel veel middelen en tijd gaan daar naartoe. Daarom zijn er weinig musicalfilms in Europa. We hadden al een B-plan: als het niet werkt, kunnen we de film monteren zonder musicalelementen. We hebben de eerste versie van de montage gedraaid. Dat was wel cool. ‘Het werkt!’ Maar we waren niet honderd procent zeker.”

Fallah: “Het was echt een probeersel. Zo’n zwaar thema, realistisch en dan die muzikale sequenties.”

Ooit de film gemonteerd zonder die scènes?

Tegelijk: “Nee.”

El Arbi: “Tijdens de eerste versie van de montage dachten we meteen: voor ons werkt het.”

Fallah: “Misschien hadden we zelfs meer moeten hebben.”

El Arbi: “De baas van het filmfestival van Cannes, Thierry Frémaux, vroeg nog, want de film was toen nog niet af: ‘Is er nog meer?’ ‘Nee bro, dit is wat we hebben.’”

Kunnen we in de toekomst een volledige musical van jullie verwachten?

El Arbi: “Als een verhaal zich daartoe leent, zou het tof zijn om nog dieper in het musicalgenre te gaan. Wel in die stijl, dat rauw-realistische waar toevallig muziek in voorkomt. Gebroeders Dardennes, maar dan de musical.”

