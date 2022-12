Bijzondere vondst Stadsarchief: portret uit 1856 toont eerste foto Euraziatisch gezin

Het daguerreotypieportret toont de eerste bekende foto van een Euraziatisch gezin: (v.l.n.r.) oudste zoon Theodoris, moeder Louisa Wilhelmina Thomass, oudste dochter Maria Louisa, vader Thomas Crone en jongste dochter Charlotta. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Hij een Europese handelaar die vanuit Amsterdam naar Batavia trok om zijn geluk te beproeven, zij een in Batavia geboren Chinese. Een voor die tijd zeer ongebruikelijk huwelijk: niet-Europese vrouwen werden destijds beschouwd als ondergeschikt aan de Europese man. Uniek is dan ook dat de afbeelding, voor zover bekend, de eerste is van een Euraziatisch gezin, zegt afzwaaiend conservator Anneke van Veen van het Stadsarchief Amsterdam.

Op de daguerreotypie – een vroege vorm van fotografie op een koperen plaatje – prijken de hoofden van het Euraziatische gezin: Thomas Crone, Louisa Wilhelmina Thomass, zoon Theodoris, en dochters Maria Louisa en Charlotta. De afbeelding is slechts 10 bij 13 centimeter en verkeert door klimaatinvloeden en slechte conservering in beroerde staat. “Het past in je hand, maar er gaat een hele wereld achter schuil,” aldus Van Veen. De foto stamt vermoedelijk uit 1856/1857 en werd genomen kort nadat het huwelijk was voltrokken.

Koloniale tijd

Als telg van de Duitse handelsfirma Von der Crone, die vanuit de vestiging aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam indigo, koffie, cacao en kapok uit Nederlands-Indië importeerde, trok Thomas Crone (1818) in 1841 naar Batavia voor zijn koloniale avontuur. Zoals zoveel Europeanen begon hij een handel, eerst in (luxe) levensmiddelen uit Nederland, later in speelgoed, Delftse tegeltjes en vogelnesten.

Van Veen vertelt dat de koloniale tijd in Batavia, hoofdstad van toenmalig Nederlands-Indië, ‘voornamelijk bestond uit Europeanen, veel Chinezen die de winkeltjes bestierden en de inheemse bevolking die voornamelijk bestond uit arbeiders en bedienden’. “Het was een vrij rauwe, koloniale samenleving waar nauwelijks Europese vrouwen leefden.”

Dat Europese mannen een relatie begonnen met Chinese vrouwen was heel gebruikelijk, zegt Van Veen. Maar huwen was vaak een brug te ver. “De niet-Europese vrouwen hadden een onderschikte positie aan de Europese mannen en in de ogen van de familie thuis werd het gezien als onfatsoenlijk.”

‘Europese kleingeestigheid’

Hoe ze elkaar hebben ontmoet, is niet duidelijk, maar ook Crone worstelde met het idee hoe de relatie thuis zou worden ontvangen, blijkt uit de vele brieven die hij aan zijn broers in Nederland schreef en die bewaard zijn gebleven in het archief van de familie. Pas na het overlijden van zijn vader voelde hij zich vrij om Louisa te trouwen.

In een brief aan zijn broers schreef hij over de ‘Europese kleingeestigheid’ die hem belette om te huwen. ‘Mijn Louisa heb ik de door haar verdiende kroon op ’t hoofd gezet. […] Menigeen heeft een vrouw blanker van kleur dan de mijne, maar weinigen met een beter hart dan dat van mijn vrouw.’

Het huwelijk was geen lang leven beschoren. In 1860 overleed Thomass. Enkele maanden daarna maakte Crone uit schaamte voor de financiële problemen van zijn bedrijf een einde aan zijn leven.

Vanaf vrijdag tot 8 januari is het portret te zien in de schatkamer van het Stadsarchief Amsterdam. Het was al langer aanwezig in een pot van het Stadsarchief, maar was nooit eerder opgemerkt. Het verhaal rond de daguerreotypie wordt geïllustreerd aan de hand van brieven en foto’s uit het archief van de familie (Von der) Crone en advertenties uit 19de-eeuwse Javaanse kranten.

