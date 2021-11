Bijna 70 jaar fijngevoelig schrijverschap: Inez van Dullemen (96) overleden

Inez van Dullemen was een sterk zintuiglijk ingesteld schrijfster. Beeld ANP

Van Dullemen brak in 1976 door bij het grote publiek met de novelle Vroeger is dood. Hierin herinnert ze zich de laatste jaren van haar ouders, een periode die in het teken stond van lichamelijke en geestelijke aftakeling. Vroeger is dood werd bekroond door de Jan Campert-Stichting en in 1987 verfilmd.

Decennialang was Van Dullemen een grote literaire naam. In 2010 publiceerde ze haar memoires onder de titel Vogelvlucht, waarin ze niet eerder gepubliceerde dagboekfragmenten opnam over haar huwelijk met theatermaker Erik Vos, hun kinderen en kleinkinderen, over hun Haagse omgeving, maar ook over hun geliefde huis in de Franse Drôme, dat eerder figureerde in Een ezeldroom (1977).

Intuïtieve kracht

Ze was een scherpzinnig en sterk zintuiglijk ingesteld schrijfster. Geuren, kleuren, gedragingen en natuur namen een belangrijke plaats in haar werk in. Haar fijngevoeligheid en intuïtieve kracht maken haar als schrijfster en als mens onvergetelijk, aldus uitgeverij De Bezige Bij.

Haar laatste boek, Een schip vol meloenen, verscheen in 2017. Het begon op zeer kenmerkende wijze met een voorstelling van haar dood. ‘Ik denk: ik wil doodgaan zoals de dieren doodgaan, dicht bij de aarde. Ik til mijn hoofd op om de bomen in ogenschouw te nemen, zoekend naar welke de meest geëigende zal zijn om mij onder neer te leggen als mijn uur heeft geslagen. De oude eik, denk ik, met zijn koepel van groen blad.’