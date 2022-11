Bijna 300 documentaires, projecten en zelfs een speelfilm: dit moet je weten over 12 dagen Idfa in Amsterdam

De 35ste editie van Idfa gaat woensdagavond van start met All You See van Niki Padidar. Het belooft een festival als vanouds te worden; de komende twaalf dagen komen bijna 3000 gasten naar Amsterdam, net zoveel als voor de pandemie.

“Het is bijna een normaal festival,” zei artistiek directeur Orwa Nyrabia tijdens de persconferentie van documentairefestival Idfa, twee weken geleden. “Maar we moeten wel onze verantwoordelijkheid nemen; de festivalorganisatie én het publiek.” Het wordt namelijk druk op Idfa.

12 dagen, 3000 gasten, 3000 docu’s

Er komen de komende twaalf dagen bijna 3000 gasten naar Amsterdam, net zoveel als voor de pandemie. Zij kunnen zich laven aan bijna 300 documentaires, (theater)voorstellingen, interactieve projecten en zelfs een enkele speelfilm: Hunger van Steve McQueen. Die maakt onderdeel uit van de Top 10 van de Amerikaanse onderzoeksjournalist, filmmaker en activist Laura Poitras, de meest vooraanstaande festivalgast.

Nyrabia had haar al vastgelegd als Gast van het Jaar voordat zij dit najaar op het festival van Venetië de Gouden Leeuw won met haar documentaire All the Beauty and the Bloodshed (sterker: hij had haar al gevraagd voordat de film klaar was) – het was pas de tweede keer dat een documentaire de hoofdprijs won van de belangrijkste competitie van het oudste filmfestival van de wereld, die wordt gedomineerd door speelfilms.

Het werk van Gast van het Jaar Laura Poitras

In All the Beauty and the Bloodshed volgt Poitras de wereldvermaarde fotograaf-activist Nan Goldin in haar strijd tegen de Sacklers, de steenrijke familie achter Purdue Pharma. Dat farmaceutische bedrijf is verantwoordelijk voor de productie van Oxycontin, een opioïde die door de sterk verslavende werking een verwoestend spoor trekt door de VS. Tegelijkertijd maken de Sacklers goede sier in de kunstwereld; hun naam prijkt op de muren van musea als het Guggenheim en Tate.

Idfa vertoont Poitras’ complete, bescheiden maar impactvolle oeuvre – van haar debuut Flag Wars uit 2003 (co-regie met Linda Goode Bryant) en Risk (2016), haar portret van WikiLeaksoprichter Julian Assange (waarin ze door een FBI-baas voor ‘anti-Amerikaanse filmmaker’ wordt uitgemaakt) tot Citizenfour, haar nagelbijtend spannende, met de Oscar voor beste lange documentaire bekroonde film over klokkenluider Edward Snowden. Vrijdag 11 november is er een ‘mastertalk’ in Carré, waarin Nyrabia in gesprek gaat met Poitras.

Focusprogramma’s tijdens Idfa

Er zijn twee ‘focusprogramma’s’: Playing Reality, over de band tussen film en theater, en Around Masculinity, een reactie op de oorlog in Oekraïne en het almachtige patriarchaat.

Een van de sleutelfilms is dit onderdeel is The 3 Rooms of Melancholia (2005) van de Finse Pirjo Honkasalo, over de uitzichtloosheid van de Russisch-Tsjetsjeense oorlog.

Opvallend: het bloedmooie, associatieve drieluik maakt ook deel uit van Poitras’ Top 10 met favoriete documentaires.

Hoogtepunten en Nederlandse producties

De grootste sectie is Best of Fests, met prijswinnaars van andere festivals en hoogtepunten uit de jaaroogst. Daarbij zitten nieuwe films van Martin Scorsese (Personality Crisis: One Night Only, over New York Dollsfrontman David Johansen), Jörgen Leth (Music for Black Pigeons, over de Deense gitarist en componist Jakob Bro) en Gianfranco Rosi (In viaggio, over paus Franciscus).

In de Envision-competitie zijn films opgenomen waarin wordt geëxperimenteerd met de documentaire vertelvorm, waaronder Scènes met mijn vader, het debuut van Biserka Suran, die op haar tweede uit voormalig Joegoslavië naar Nederland kwam. In een sober theaterdecor gaat ze in gesprek met haar vader over hun gezamenlijk verleden, de geschiedenis van de Balkan en de betekenis voor hun identiteit.

Ook in de Internationale competitie is een Nederlandse documentaire opgenomen: het intieme, maar universele kleinood Welkom in mijn wereld van Peter Lataster en Petra Lataster-Czisch, tijdens corona opgenomen in hun achtertuin in Amsterdam-Oost.

Andere Nederlandse producties zijn ondergebracht in onderdelen met namen als Frontlight en Luminous. Daaronder All You See van Niki Padidar, de openingsfilm van de 35ste editie, Moeders van Nirit Peled, waarin vier Amsterdamse moeders vertellen hoe hun zoons in het criminele milieu terecht zijn gekomen, en White Balls on White Walls van Sarah Vos, over de missie van het Stedelijk Museum om de organisatie én de museummuren inclusiever en diverser te maken.

Het Parool organiseert in samenwerking met Idfa op vrijdag 11 november in Carré een speciale vertoning. Na afloop gaat Hadassah de Boer in gesprek met Vos, Stedelijk Museumdirecteur Rein Wolfs en Charl Landvreugd, hoofd Research & Curatorial Practice bij het museum.

Idfa: t/m 20 november op diverse locaties in Amsterdam. Bekijk hier de 10 tips van de redactie voor Idfa. Luister ook onze podcast Amsterdam wereldstad over de geschiedenis van het festival: