Bij Widline Cadet is een zwarte vrouw meer dan alleen zichzelf

Nan Letènite / In eternity (2021). Beeld Widline Cadet

Een jonge vrouw staat tot haar knieën in het zeewater en kijkt van ons weg, richting de horizon. Maar haar blik wordt gevuld door een metalen rek waaraan links een soort douchegordijn met palmprint en afdrukken van familiealbumkiekjes hangt, en rechts een verzameling golfplaten.

Ritual (dis)appearance heet dit werk van Widline Cadet, dat nu te zien is in Huis Marseille (Keizersgracht) als onderdeel van haar eerste Europese museumtentoonstelling. De titel geeft perfect weer hoe de kunstenaar fotografie ziet als middel om dingen te laten verschijnen en verdwijnen.

Het frame is te beschouwen als een mood board dat de sfeer van de tropen oproept. Een beetje vereenvoudigd en op de rand van sentimenteel, zoals het geheugen werkt van migranten die al lang niet meer thuis zijn geweest. Maar het water waar de vrouw in staat is echt en scheidt haar van dat thuis.

Autobiografisch geladen

Zoals al Cadets werk is deze foto autobiografisch geladen. De maker werd geboren op Haïti en verhuisde op 10-jarige leeftijd naar New York, haar broers en zussen achterna die zich al eerder hadden gevoegd bij hun moeder.

Eenmaal volwassen ging Cadet zich interesseren voor haar Caraïbische afkomst en dook ze in haar familiegeschiedenis. Daar bleken nogal wat gaten in te zitten. Zo bestond er van haar oma aan moeders zijde geen enkele foto. Dus besloot ze de lacunes zelf op te vullen.

Ontwortelde families

Daarmee sluit Cadet aan bij de identiteitstrend binnen de hedendaagse kunst, van makers die hun eigen leven en achtergrond tot onderwerp verheffen. Maar zij gaat verder dan het documentaire-achtig registreren dat vaak verzandt in weinig enerverend navelstaren.

Cadet portretteert familieleden, voornamelijk de vrouwelijke, maar schiet op straat ook wildvreemden aan om de rol van haar zussen te spelen als die niet beschikbaar zijn. Zelf is ze soms de stand-in voor tante of moeder. En daarmee overstijgt haar werk het puur particuliere. Dit gaat niet alleen over de Cadets maar over al die families die ontworteld zijn en leven tussen hier en daar, vroeger en nu.

Zowel ‘geschiedenis’ als ‘verhaal’

De term ‘istwa’ is van toepassing, het Haïtiaans-creoolse woord dat zowel ‘geschiedenis’ als ‘verhaal’ betekent. Feit en fictie lopen in elkaar over zonder dat duidelijk is waar het een begint en het ander eindigt. Een mooi voorbeeld is de zaal met een wand vullende afbeelding van een interieur.

De grofkorreligheid en verzadigde kleuren verraden dat het gaat om een amateurfoto van decennia terug. Onder kunstlicht staan een bankstel, een vaas met plastic bloemen en een goedkoop houten tv-meubel. Als ruimtelijke voortzetting van de foto zijn plankjes aan de wand gemonteerd met fotolijstjes erop.

Seremoni disparisyon #1 / Ritual (dis)appearance #1(2019). Beeld Widline Cadet

Uit het geheugen verdwenen

Ze bevatten merendeels de school- en studiofoto’s die Cadets vader in haar vroege, Haïtiaanse jaren regelmatig liet maken en opstuurde naar New York. Er kwam nooit iets terug. Op de trouwfoto’s die ernaast staan uitgestald, is de bruid dan ook steevast met zwarte stift weggeretoucheerd. Zonder ‘updates’ is Cadets moeder uit het geheugen verdwenen.

Tegenover deze installatie hangt een grote foto van een vrouw in een tropische tuin. Haar hoofd is afgewend dus we zien haar gezichtsuitdrukking niet, maar in haar hand draagt zij een machete en de nachtelijk lucht is onheilspellend rood.

Onduidelijk

Het is een intrigerend beeld, mede doordat onduidelijk is wie dit is en wat al die symbolen betekenen. Is het Cadet zelf als wraakgodin, haar moeder als droomverschijning, een verwijzing naar huiselijk geluk dat beschermd moet worden?

Er is nog iets opmerkelijks aan dit werk. In de rechter bovenhoek zit een rechthoekig gat. Daarmee biedt het beeld letterlijk een doorkijkje. Maar Cadet is niet eenduidig in die duiding van fotografie als ‘deur naar een andere werkelijkheid of wereld’.

In een ander werk plaatst ze een foto achter de sponningen en het glas van een raam. Daarmee wordt de afbeelding uitzicht maar blijft hij op afstand. Je kunt ernaar kijken maar je kunt er zeker niet doorheen.

Vervreemdend effect

Dit soort ingrepen zijn effectief omdat Cadet ze spaarzaam inzet en het daardoor geen trucje wordt. Bovendien zijn ook haar ‘gewone’ foto’s bijzonder sterk. In esthetisch opzicht doen ze soms denken aan het werk van Viviane Sassen, dat op de grens zit van mode en autonome kunst en al verschillende keren is getoond door Huis Marseille.

Cadet kiest haar kleuren zorgvuldig en besteedt veel aandacht aan styling. Compositie en kadrering zorgen vaak voor een vervreemdend effect. Zoals bij de meisjes die in rood-witte geblokte jurkjes poseren voor een doek van dezelfde stof, en zo gebogen en gedraaid staan dat je niet weet welke benen bij welk lijf horen en of het nu twee, drie of vier meisjes zijn.

Ruimte voor invulling en herkenning

Vermenigvuldiging is een telkens terugkerend thema. De vrouwen in de foto’s zijn meer dan alleen zichzelf. Ze staan voor een hele familie of zwarte vrouwen in het algemeen, maar zonder te vervallen in stereotyperingen. Dat ze vaak gezichtloos zijn maakt ze niet anoniem maar laat juist ruimte voor invulling en herkenning voorbij het standaardbeeld van arm en afhankelijk.

Hoe zelfbewust Cadet haar biografie – die deels ook collectief is – construeert, blijkt uit het zelfportret How we see ourselves in(to) the future #1. Gekleed in een mooie jurk, met druppelvormige oorbellen in, kijkt ze recht in de camera. Tussen haar vingers is duidelijk de zelfontspanner zichtbaar. De boodschap is duidelijk: deze vrouw heeft zelf in de hand hoe zij gezien zal worden.

Ki Jan Nou Wè Tèt Nou Nan Tan Kap Vini An #1 / How we see ourselves in(to) the future #1 (2020). Beeld Widline Cadet

Widline Cadet: Take this with you/Pran sa avèk ou. T/m 22 oktober in Huis Marseille