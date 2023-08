Bij Vandaag Inside houden ze niet zo van genuanceerde standpunten – dus Van Hooijdonk is meer dan welkom

'Er gebeurde zondagavond tenminste eindelijk iets in dat saaie programma,' zei René van der Gijp in Vandaag Inside over de uitzending van Studio Voetbal. Beeld SBS6

Het vierde seizoen van Vandaag Inside is een weekje bezig en het trio Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp staat alweer garant voor zo’n miljoen kijkers per avond. Mede dankzij de storm in een glas water die Pierre van Hooijdonk zondagavond bij het NOS-programma Studio Voetbal veroorzaakte met zijn beschuldigingen aan het adres van Ajaxcoach Maurice Steijn, want daar konden de heren van Vandaag Inside nog avonden heerlijk over dooremmeren.

Dat Van Hooijdonk woensdag zijn uitspraken weer in had getrokken, zorgde voor een nieuwe actuele aanleiding. Studiogast en strafrechtadvocaat Job Knoester vond dat Van Hooijdonk meteen de volgende dag had moeten zeggen dat hij spijt had van zijn uitspraken, ‘want nu hebben we het er al dagen over’. Knoester begrijpt kennelijk niet dat de formule van Vandaag Inside is: avonden doorlullen over wat de SBS6-kijker bezighoudt.

En dat Van Hooijdonk voorlopig niet meer welkom is bij Studio Voetbal, was uiteraard ook koren op de molen van het Vandaag Inside-trio. “Er gebeurde zondagavond tenminste eindelijk iets in dat saaie programma,” vond Van der Gijp. Zo was ineens niet Van Hooijdonk de kwaaie pier maar de NOS, een vertrouwd stokpaardje van de heren. Want dat wielercommentator Danny Nelissen was geschorst na geklaag van ‘een of andere muts’ over vieze praatjes was natuurlijk ook fatsoensrakkerij, herhaalde Derksen nog maar eens.

Hoe dan ook, Pierre van Hooijdonk was bij Vandaag Inside van harte welkom, aldus Genee. Van Hooijdonk reageerde nog dezelfde uitzending met een kort berichtje op de uitnodiging: “Wat denk je zelf joh?”

Toch was er woensdagavond ook even ruimte voor een serieuze discussie, en wel over de PVV. Derksen vond het ondemocratisch dat een groep mensen na de verkiezingen bij het oud vuil wordt gezet, omdat de PVV nooit mag meeregeren. Advocaat Knoester legde vervolgens met goede argumenten uit waarom de PVV zelf ondemocratisch is. Waarop Derksen niets anders wist te zeggen dan dat de Partij voor de Dieren ook rare standpunten heeft.

Het valt te verwachten dat Knoester vanwege zijn genuanceerde standpunten voorlopig niet meer welkom is bij Vandaag Inside – daar houden ze namelijk meer van ongenuanceerde praatjesmakers als Van Hooijdonk.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.